2022年以來，台灣產業發展是「虛、實」雙軌，虛擬的部分是數位轉型、元宇宙、智能網路等，而實體部分則是產業振興及新興產業發展，後者包括了量子計算、半導體產業學院、電動車輛、淨零碳排及氫能開發、太空科技等項目。詭異的是，這兩套班子似乎永遠存在於各自的平行線上，永無交集，產業綜效無法施展，而整體的科技能量也無法發揮。

台灣軟硬綜效難以整合的原因，在製造業方面在於以代工製造「小確幸」思維去詮釋系統產業，在數位轉型的過程中始終停留在Web1.0 的環境中，缺少了系統戰略及規劃，也阻礙了開展「系統技術」的契機；而在網路科技部分則在於網路業者未能把科教架構STEM （Science, Technology, Engineering, Mathematics） 融入智能網路體系中，故無法把海量數字 （Massive Digital Information） 轉化成為Web3.0環境中的可認知智能數據 （Cognitive and Intelligent Knowledge）。

以虛擬工具整合實體産業的案例過去多有所聞，如IBM、Google等，利用人工智能技術整合生物醫療産業，但因軟硬體數據認知及專業知識的差異，成果十分有限。對於台灣來說，這個「軟硬」體结合並没有受到朝野太多的關注，但這經營模式可能是台灣久違的轉型契機，唯發展至今朝野尚未提出具體辦法來解决這個整合的問题。

傳統産業的網路連結是中央集權Web1.0，在全球知識經濟開放式創新、結盟分工則是Web2.0的互動模式，而現今智能産業則以智能Web3.0為主軸。產業發展是整體的，不分網路與實體，而虛擬及實體結合才是綜效極大化的根源。對於智能結合網路的經營來說（如輝達Omniverse），納入實體産品的內容更易求擴大其經營層面的廣度、寬度，更能有效節省成本，實現虛擬人、自然人和機器人的人機融生性，在社交系統、生產系統、經濟系統上虛實共生。對於傳統製造業智能轉型，智能網路的應用可將製造業治理所産生的資料，有效轉化成為資訊（Information）、知識（Knowledge）、智能（Intelligence），是驅動技術專業化、產品客製化最大動力。

所有科技應用在於技術知識的共同認知（Cognition）及執行，在海量資料認知轉化的過程中，5C步驟至為關鍵，其中包括了共同認知、建立組織（Configuration）、轉化（Conversion）、連結 （Connection）、網路化（Cyber）等，而這5C轉化過程的「公約數」來自於其STEM內涵及基準。這5C共同認知與執行，可以透過數學（純科學），應用科技與工程經驗法則（Context & Empiricism）、或實證基礎科學（Positivism）來達成，其中數學是基於數據模擬、演算法、算力而達成共同認知條件，應用科技與工程則是透過的數據或經驗法則的認知，而科學實證則是理論與實務兼具的認知。但問题是：網路經營者習惯於以數學為基礎的科技（如AI、區塊鏈、AIoT等），應用科技及工程業者傾向用以往的經驗法則，而這兩者之間唯一的共同點只有實證基礎科學，也就成為軟硬整合重要的突破點。

結合人工智能與區塊鏈技術，元宇宙的橫空出世帶來了嶄新的産業思維，互補雙贏、共創綜效是智能經濟體系中虛擬世界與實體產業結合的發展策略，也是大趨勢。與傳統的異業結合不同，在以智能虛趨實的營運架構中，區塊鏈提供了有組織性的分布式結構，把跨業技術透過特屬專業STEM資料庫而加以分類及整合成為網路奇點（Singularity Net）結構，而AI則補足了各個區塊間智能網點結合的功能，實質的發揮了Web3.0的智能功能，使得軟硬整合中跨領域相互可操作性（Interoperability）、多元化新興商業模式、高附加價值商品、客製化服務、網路安全等功能得以貫徹，便得跨業信息整合更具效率及可行性。

虛擬網路及實體産業的整合是新興跨業産業的精髓，也是「互補雙贏、共創綜效」産業策略的實踐。在這個歷史轉折過程中所衍生的商機是台商不容忽視的機會，改變傳統的競爭情勢更有利於台商的産業轉型，而「未雨綢繆」的産業規劃才能掌握這些變局中的契機，才能立於不敗之地。

（作者為陽明交通大學科技管理研究所兼任教授）

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