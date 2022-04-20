最近高超音速飛彈成為新聞焦點，從去年10月美國聯席會議參謀長主席米利上將提出警訊，中國大陸試驗的高超音速導彈，能躲避美國飛彈防禦系統，已有彎道超車之勢；到今年初北韓也加入試射；及至上個月俄國的匕首飛彈攻擊烏克蘭彈藥庫，高超音速飛彈第一次有了實戰驗證。

前中科院院長龔家政也向媒體表示，以前也發展過「高空」「超音速」飛彈。一字之差謬以千里，因為高超音速亦稱極音速，意謂速度超過五倍音速，其面臨的首要問題是燒蝕與熱的管理，協和號超音速客機飛行速度兩倍音速，其頭部與機翼前緣溫度約為100°C，但航空器增為6倍音速時，溫度會增為1200°C，達10倍音速時，溫度更增至5000°C；此時空氣已解離、甚至電離具有熱化學反應的不穩定流場。因此，在材料、冷卻、推進、控制、導航（因熱障無法接收GPS等衛星導航訊息）上都需要最尖端的科技。

目前高超音速飛彈有兩類，一為由彈道飛彈推至大氣層外再返回的滑翔乘波載具，一為使用「超燃衝壓發動機」的巡弋飛彈。滑翔乘波載具沒有推進，但要小型火箭向量推進導控，維持不規則彈道、以高速動量衝擊目標，技術攻關並不容易。俄羅斯的匕首、對岸的東風-17都屬此類。

高超音速巡弋飛彈技術含量就更高，發動機需要超音速燃燒，比在颱風中點根火柴還要困難，氣流於燃燒室中的駐留時間僅允許在幾毫秒甚至1毫秒的時間內完成，且需使用吸熱的液態超低溫燃料（如氫或碳氫）。俄羅斯的鋯石反艦飛彈據判屬於此類。

美國很早就在研發上述兩類飛彈，但至今尚無成品，所以急著與英、澳在三邊安全夥伴關係中，將高超音速武器納入其軍事技術合作範圍之中。

高超音速飛彈的研發需要龐大複雜的風洞，數值模擬仿真困難。滑翔乘波載具等於是彈道飛彈俱樂部國家的專屬，超音速燃燒要達成遠距，美國到現在仍在演示驗證階段。以台灣目前的軟硬體實力，若要發展，投入的財力可觀，風險亦高。

高超音速飛彈之所以受到重視，就是可穿透美國無論短程、長程的彈道飛彈防禦系統。以東風-17為例，射程能涵蓋第1和第2島鏈間的大部分海域，配合其他如東風21D飛彈，對美國航母產生「拒止、反介入」的嚇阻效果。

2017年，美國飛彈防禦局開始制定高超音速飛彈防禦計畫，針對滑翔乘波載具、天基感測器及關島重點防禦編列研發預算。2018年開展系統概念定義研究，包括動能/非動能攔截（包括鐳射、電磁等武器）、陸基/空基/天基攔截、助推段/終段攔截等方案。但是要在低地球軌道部署數百顆小型衛星進行飛彈預警和追蹤，發展「滑翔破壞者」遠超過子彈的速度攔截另一顆高超音速子彈，防禦「殺傷鏈」的達成實不容樂觀。美國對洲際彈道飛彈的防禦能力本就有限，再對高超音速飛彈防禦另起爐灶可能性委實不高，但對於美國一直憑恃的海上武裝力量，卻是一個不可忽視的新威脅。

（作者為開南大學空運管理系副教授）

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