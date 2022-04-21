為進行長期鬥爭，中共代表周恩來乃藉談判施展其拖延戰術，爭取備戰時間，可謂極盡縱橫捭闔之能事。國方代表徐永昌說周氏「抱拖延政策，一味胡纏。」「所以曰言和平者，特玩弄吾人耳。」

馬歇爾說：周恩來是他「從未遇到過的外交對手」。

周自認是「採取又批評又拉的辦法」，來對付其談判的對手。拉是拉住馬歇爾，要他做到停戰和休戰的延長。

批，雖沒有指明批誰，但鑒於周之談話記錄，除批美馬外，顯然批蔣為多。使蔣、馬對立，周、馬聯合。使蔣不斷發馬之牢騷，說馬對共「左袒殊甚，為之慨然！」

國軍收復長春之日，蔣除手書宋子文，要他轉告馬歇爾，可望「和平統一」外，並決定「應速定收復東北全境之方針，令杜聿明長官部向哈爾濱兼程挺進。」

蔣氏此時所謂「和平統一」的要求，是要中共切實履行停止衝突協定，恢復交通，實施整軍方案，不得阻礙接收東北主權，以為諒解之基礎。此外，必須賦予軍調執行部美國代表有公斷與決定之權（或稱最後決定權）。如共方接受以上條件，共方在東北可有3個師（整軍方案原為1個師），駐於黑龍江省境之內，或合江省境內，政治問題（如省主席）待軍事問題解決後再談。

中共對以上條件堅決拒絕。毛澤東說：「東北方面，我們讓到長春雙方不駐兵為止，此外再不能有任何讓步。」給中共東北局及林彪的指示：「爭取時間，休整補充，恢復元氣，再行作戰。」

周恩來的首要任務，就是爭取停戰時間。最便捷的途徑，就是找馬歇爾幫忙，他致電中共中央說；「除非馬給蔣壓力，……恐難有挽救可能。」馬亦早有此意，致函蔣氏云：「周恩來與余（馬）共同建議調處執行部應立即派一前方小組進入長春，並即駐該地。余敦促閣下（蔣）立即下令國軍在24小時內停止進攻及追擊。」蔣以馬之「態度甚為燥急」，乃允下令停戰。

關於停戰的時限問題，周恩來聽說是10天，認為時間太短，要談判能成功，時間越長越好，最好是1個月，至少也得20天。爭到結果是15天。周說：

現在我（周）聽到爭得了15天，至少要好一些了。

這15天是蔣接受馬歇爾之建議，自6月7日正午起至6月22日正午止，在此15天內，停止一切攻擊前進及追擊，並盼在此時期中，對於已簽訂之各項協定，均能商定詳細實施辦法。

停戰時間爭到了，再來糾纏裁判權或最後決定權問題。如果這個權被採用，周氏之拖延戰術即無法施展之。這個「權」的問題，周說：

關於最後決定權，政府自已都弄不清，每次的信函，從宋美齡的算起，都用的是最後決定權，但報上又宣傳說是仲裁權，並說我（周）故意譯成最後決定權。

蔣夫人宋美齡的信，是5月24日致馬歇爾之函，轉達蔣之意見，謂「賦予仲裁者執行部美國代表有公斷與決定之權，並予以解釋協定之權，如政府與中共代表爭執時，雙方均應照其判決之件，切實履行，不得託辭延誤。」

馬歇爾致蔣之函，說是「美國人之最後決定權，限於特定事項。」

可知「最後決定權」似來自馬歇爾。不論其名稱為何，皆不利於周之拖延戰術也，周氏反而說是此權對美馬不利。周說：

最後決定權，給人以很突出的印象，在形式上和本質上，都將把美國朋友放在更困難的地步上，弄得左右都不是。如果在某事上決定後，於政府不利的話，美國的反動輿論會說你（馬）親共，政府便可借此宣傳，該事的最後決定權是錯的。在相反的情形下，同情於中共的人士也會作相反的解釋。

蔣的辦法是很多的，過去蔣說：「你（馬）的方法不對，結果一定失敗。我（蔣）不用這樣的方法，我用打來取得長春。現在你又要停戰，則我索性把問題弄得更尖銳，或則聽我打下去，或則你做主。」由你做主的話，如果你做的只對國民黨合適，中共自然反對，造成你和中共的對立；如果你做的事，中共覺得對，而國民黨反對，則總有做不下去的一天。……國民黨卻善於用各種方法欺騙美國，使美國上當，把美國推到與我方對立的地位上去。

由於周堅決反對最後決定權，為了不使談判破裂，蔣提改為「三人會議必須決於多數之慣例」。周仍不同意，堅持個別解決的原則。

如此，任何問題，只要周不同意，就無法解決了。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】