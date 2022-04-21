協調資源為上海粉絲朋友「找」菜

娜娜 | 31歲 淘寶店主

作為一名別人眼中萬能的「電商人」，我其他本事可能不多，但手上可協調的品牌商家資源還是不少。不過令我沒想到的是，通過利用手上的這些資源，竟然還能在特殊時期給遠在上海的粉絲和朋友找來蔬果、奶、肉類等物資供應，即便這些幫助相對於一線工作人員來說微乎其微。

一開始，身在廣州的我是沒有想要參與進來的。但從3月底開始，接連數天我每天都接到了上海朋友的訴苦，「娜娜，我今天又沒搶到菜。」加上有粉絲知道我在2020年初疫情剛爆發時候，曾找到一批口罩物資給武漢粉絲寄過去，便給我微博留言，問能不能幫忙搞點菜。

我這才想到，既然我手上有這些供貨商的資源，我為什麼不盡力幫一把呢？於是，我根據之前保留的聯繫方式開始四處聯繫品牌和商家，統計了能落地配的企業有哪些，這些企業又有多少貨、多少運力、多少起送、有無通行證……一通詢問瞭解下來，我在4月3號便敲定一家企業，推出了一份158元（人民幣）合計25斤裝的蔬菜包。

推出蔬菜包之後，我上海的朋友和粉絲就開始充當小區的「團長」，張羅統計參與團購的人員名單並統一下單。接到單後，我再向供貨商提供數量和地址。簡單來說，我的角色就是物資供貨商和團長之間的中間人，但漸漸我發現，中間人顯然不是好當的。

首先雙方之間的溝通成本巨大，供貨商這邊很多人員都在一線工作，無法第一時間聯繫上。與此同時，特殊時期也為貨物運輸增加了難度。在目前我從事的兩周時間裡，遇到的問題包括但不限於預定的物資臨時被徵用、供貨商的員工出現疑似而全體停工、商品成本價突然攀升……

由於不可控性因素太多了，所以在配送時效性上也很難保障，這就自然需要和顧客進行溝通。特別是有些顧客確實家裡物資緊缺，就等著我的菜救急。如果不能及時送達，對方就會焦慮，每隔幾個小時就給我們客服打電話詢問物資的物流狀態。

我記得最早一批貨就是物流出了點問題，導致過了預計的48小時都沒送到。隨著打電話瞭解情況的人越來越多，說實話當時我自己都想衝到一線扛貨了，但現實情況不允許。為了給他們吃下定心丸，我特意讓團長拉我進他們樓群，一開始是抱著挨罵的忐忑心情進群的，正巧進群前後腳時間，菜就送到小區了。挨罵沒趕上，反倒是被曬出蔬菜包並且感謝我為他們搞來這些菜的圖文給感動到了。

說實話，那段時間我的壓力真的很大，甚至想過幹完手上那兩單就撂攤子不幹了。但正是那些通過我買到菜的人發來的感謝，讓我覺得這點辛苦也值得，起碼我真的在為這個世界做了貢獻，即便我依舊渺小。

（孔月昕、馮曉亭、馬舒葉、侯燕婷、曹楊、閆俊文/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」ID:chaintruth公眾號）