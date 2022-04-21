2017年3月11日，資深廣播人崔小萍，在台大醫院靜靜地離開人間，結束她94年戰亂流離、曾經輝煌、錯假冤獄、失業屈辱和大愛感恩的一生。

在台灣60歲以上、愛聽廣播的人，很少不知道崔小萍女士，她是1950、1960年代，電視還沒有出現和普及時，膾炙人口的廣播人。

崔小萍在抗日戰爭時，赴重慶國立藝專就讀，畢業後到處演出舞台劇。1948年隨劉厚生的「上海觀眾演出公司」戲劇藝術團來台巡迴公演，大陸淪陷後獨自留在台灣。

她在1951年進入中國廣播公司，擔任廣播劇的導演，在1968年以前，她導播了將近700部廣播劇，風靡全台灣。

在那還沒有電視機的歲月，收音機裡播出「崔小萍導演，李林配音，唐翔錄音」的中廣廣播劇，成為那時代人民生活的娛樂主體。用現在的時尚術語，崔小萍在當時的台灣，擁有廣大的愛好粉絲。

「那真的是一個黃金年代，」崔小萍女士曾經回憶：「一家老小沏一壺茶，就圍在收音機旁，靜靜地聽莎士比亞故事改編的廣播劇，然後是迴腸盪氣的小曲，那種凝聚心動的氣氛，還有典雅偉大故事的薰陶，是現在看電視看綜藝永遠不會有的。」

崔小萍女士是台灣第一位將話劇形式，運用在「廣播劇」上的傑出人物；她運用各種聲音效果，追求藝術化的呈現，因而奠定了「廣播劇」的型態，更塑就了中廣廣播劇的成功。

1968年6月，崔小萍突然失蹤，在那「白色恐怖」的年代，只要與共產黨踩上一點邊，就是可怕的事。崔小萍女士因為涉及參加所謂「匪偽組織」被捕。 但是1970年台灣警備總部的判決書裡，卻找不出崔小萍女士有任何當匪諜的確鑿證據，在莫須有的判決下，「尚未發現其為匪活動之事證，衡情不無可憫，爰酌情減處適當之刑，並褫奪公權14年」。1975年因先總統蔣公辭世，政府制定《中華民國64年犯罪減刑條例》，1977年大赦出獄，前後關了十年，後來重回學校教書。

解嚴以後，十年過去了，1998年5月，我擔任中廣公司總經理。在整頓公司有關事務及計畫時，想起曾經為中廣廣播劇打下一片天的崔小萍女士。我問同仁，崔小萍女士現在何處，同仁告知現住台中水楠。因信基督教，住處在水楠基督教堂附近。我再問同仁，崔小萍女士出獄以後，歷任總經理有無探望過，同仁說沒有，她也沒有再來過中廣公司。

我即決定，對這樣一位曾經勞苦功高的老同事，我要去台中拜訪請益。到台中看到崔小萍女士，她當時已經75歲，白髮紅顏，神情清朗。因為經常和基督教的兄弟姊妹在一起，對往事坦然相對，並不記恨。生活雖清苦，但很愉快。

我當即邀她回中廣公司重任導演，製作廣播劇「崔小萍經典劇場」，並為她安排了一個溫馨的「回娘家」的酒會，我記得酒會是在仁愛路的中廣大禮堂舉行。上午9時即有100多位藝文界的朋友前來參加，李行、孫越、郎雄、亮軒、柏楊等都來為她慶祝重回中廣的懷抱，在酒會中她沒有怨言，只有感恩！感謝！化悲憤為大愛。

在酒會中我宣布了崔小萍女士將再為中廣製作廣播劇，歡樂與悲傷的眼淚交織，這是感人的場面，也散發人性的光輝。第二天各大報說，崔小萍女士被平反了。

2000年廣播金鐘獎總統當選人陳水扁頒發特別獎給崔小萍。（中時檔案照）

其後，2000年，廣播金鐘獎也為她頒布了終生成就獎。2001年 政府恢復了她的名譽，洗刷冤屈，發給冤獄補償金。

崔小萍女士在2012年，出版了獄中記《天鵝悲歌》，她說寫書的目的不在控訴，「因為我慈愛的國家，人為的錯誤在所難免，對那些執行的錯誤的一小撮人，我也原諒他們，在《聖經》裡，耶穌曾說過，如果兄弟有錯誤，要原諒他們，因為恨與愛，是不可並行的」。

崔小萍形影優雅如天鵝，國家曾經虧待她，她對國家的愛，卻不曾因而有絲毫減損，一直維持著初心的皎潔。中廣何幸，曾經擁有這樣一位才華橫溢、人品高潔的優秀的工作者。

（作者為前中國廣播公司總經理）