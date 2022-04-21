2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，至今已快兩個月，除了引發原物料、零組件的供應鏈斷鏈，石油、能源價格飆漲之外，對糧食的充分供應、價格的波動，衝擊相當大。而因目前各方勢力介入，短期內戰事似乎也沒有止歇的跡象，對糧食的供應及價格帶來重大的威脅。

由於俄羅斯、烏克蘭均為小麥、玉米、黃豆的出口大國，俄羅斯的小麥占全球18％，燕麥也占全球將近20％，烏克蘭也是小麥、玉米的重要生產國，戰事的發生對全球糧價的衝擊不言可喻。自新冠肺炎疫情以來，糧食價格已經大幅攀升，加上俄烏戰事的開打，更是漲翻天。根據聯合國糧食組織（FAO）3月份的全球糧價指數已上升至159.3，超越2月份的141.4，創下該指數自1990年設立以來的歷史新高。背後原因即在於俄烏戰事的延燒，其中以穀物、食用油的漲幅最大。

糧食、大宗物資，以及油價的飆漲，使得原本已經嚴重的通膨率更是火上加油。以台灣為例，3月的通膨率是3.27％，但核心物價上漲率只有2.47％，其中的0.80個百分點差距係來自油價、蔬果、大宗物資的上漲，使通膨率更不容易下修。而個別項目中，雞蛋價格就上漲了23％、食物類漲了5.90％、外食上漲5.26％，肉類也上漲了4.54％，在在反映出糧食、大宗物資上漲的衝擊。尤其是在俄烏戰事之後，許多國家又因疫情封城，而致缺工造成的缺櫃、塞港、供應鏈斷鏈等，更使油價、糧食、大宗物資的價格因供給不足而上揚。

糧食價格對通膨率有相當大的影響。隨著糧食價格的上漲，生產者物價指數（PPI）也跟著大幅上漲。而糧食不像一般的原物料、零組件一樣，通常會加工再出口，故對國內物價的影響有限。反之，糧食做為最終的消費，或作為服務業的投入，比較容易反映到國內物價的上漲。所以糧價的高漲對消費者物價指數的影響也比較大。

另外值得討論的是，糧食價格的上漲，對食品支出占消費支出大宗的中低收入族群衝擊尤其大，糧食與飼料價格可能因俄烏戰事而增加20％的漲幅，也會使全球營養不良人口大為增加。同時，油價、糧價的上升，又會帶動服務成本的增加，也會轉嫁到餐飲、外食的價格上升，導致民眾的生活壓力更大。

近兩年來，由於新冠肺炎的影響，台灣服務業受創嚴重，尤其是餐飲住宿、觀光旅遊已是嗷嗷待哺，再加上原料成本、數位轉型成本的增加，更是雪上加霜。因此，俄烏戰事一旦拖長，加上新疫情的出現，可能有不少的餐飲、旅遊、住宿業者有面臨倒閉的危機。

其次，最近全球天氣變化多端，極端氣候使得糧食欠收，反聖嬰現象帶來的缺水問題，使得糧食的生產不足，也進一步助長了糧價的飆漲。同時，需要注意的是，俄羅斯的化學肥料在全球市場上具有舉足輕重的地位，化學肥料的上漲，也會推升糧食價格的上漲。

再者，除了糧食價格之外，糧食的安全也應正視。目前，全世界穀物保護主義興起，歐洲不少國家如匈牙利、阿根廷、土耳其等宣布管制穀物出口，印尼、馬來西亞也開始管制用於製造餅乾、人造奶油、巧克力的棕櫚油。未來如果發生糧食缺乏，許多國家，包括台灣可能會淪為有錢也買不到足夠糧食的糧食安全問題。

另一方面，由於台灣是地緣政治關切的地區之一。由俄烏戰事可以發現，糧食的穩定供給，在面臨軍事威脅的時候，是穩定民心、降低恐慌的重要依賴。以瑞士為例，為了因應突發的戰爭、緊張情勢，瑞士的糧食、飼料、水、軍需、防疫、生醫產品（如口罩、酒精、防護衣、檢測試劑、疫苗）等，均保持3至6個月的安全存量，以因應緊急狀況。對處在地緣政治地區的台灣，在俄烏戰爭後，糧食的安全問題更應該被重視。

台灣向來高度重視半導體、電子資訊業，以製造業為主導的產業政策，但偏頗的產業政策在土地、水、電等資源上，對農業產生排擠效果。因此，在俄烏戰事之後，對台灣產生很大的警惕作用。政府應該重新思考產業M型化形成後，資源補助的調整，透過政策的設計減少糧食進口，增加糧食的自主率，以及國內農業政策的檢討，來降低產業的傾斜。俄烏戰事後的種種變化，政府對產業政策的調整似有其必要性。

隨著氣候的變遷、淨零碳排，農業的造林、水資源的蓄積，在減碳上有更大的發揮空間，農委會也強調積極建構更具韌性的農業以及糧食安全。因此，此時農委會應該適時檢討台灣整體的農業政策，包括造林、森林的復育、休耕條件的檢討、減碳的作為，以及青年返鄉加入農業，以兼顧糧食安全、國家安全和淨零碳排的目標。