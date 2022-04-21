立法院院長游錫堃前兩天啟動了「新國會園區選址」記者會，將針對19個提案的預訂選址地，陸續拜訪地方政府。延宕多年的立院遷建案，似有進展。

游錫堃出巡，查訪新址，不知胸中可有成竹?立法院遷建，目的何在?是為了擴大立院職權、彰顯台灣民主進步?還是希望將立院噤聲勿語，扮演好橡皮圖章的腳色?是希望立法院成為朝野歡喜分贓的場所?還是成為民眾宣洩不滿情緒的場所?是要將立法院打造成制衡行政部門的機構?還是遷建立法院以為內閣政治做準備?

以游錫堃坐鎮的立法院而言，立法監督與制衡的功能，喪失殆盡。有識民眾咸認，如今立法院不過是執政黨的橡皮圖章，兼為黨派圍事分贓的場所。如此立法院，密室交易重於一切，官邸、行政機關辦公室，無處不可交付任務，何必遷建?浪費公款而已矣!

作為代表民意的最高殿堂，現今立法院自我隔離民意久矣!立院四周，往往拒馬重重，蒺藜森森，利益團體，進出自如，基層民意，寸步難行。如是立法院，則應遷建偏鄉，遠離塵囂。一來，阻隔請願抗議的民眾，方便立院行事圖利。二來，立院遠徙，政治汙穢眼不見為淨，媒體少有報導，齷齪情事，自然消減，政治清明，自然提升。

遷建立院，藉以增進制衡功能，完備民主機制，不啻是緣木求魚。不過，立法院遷建到偏鄉地區，或許可以帶動偏鄉發展，未嘗不是一得。立院若是遷建台北蛋黃區選址或是其他五都所在，極可能帶動新一波的房地產炒作，飆高預定選址的地價與房價!游院長選址，瓜田李下，不可不慎!

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