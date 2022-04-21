台灣幾經疫情摧殘，加上防疫政治掛帥，現在omicron肆虐，民眾更是只能自求多福。

記憶猶新，去年端午前夕爆發本土疫情，當時雷厲風行的類封城行為，台灣民眾響應配合，而後疫苗匱乏苦等不到，在野黨、企業界、宗教界無私四方籌措，都是在替無能的施政舉措彌補防疫缺口。無奈形勢比人強，仍讓這波疫情造成每日數十個死亡病例（迄今累積856人死亡），這些枉死百姓也成為每年清明節，路上行人欲斷魂的思念對象。

衛福部疾病管制署剛公告最離譜的防疫政令，要民眾「自主應變」，是否因為防疫匡列8400億的紓困救濟金已經利益分配完畢，而疫情慘況也到了無可挽救的地步，乾脆兩手一攤，聽天由命。所謂自主應變，就只能以不變應萬變，驚慌失措的國人只能自生自滅！

參照兩岸完全是極端對比，面對病毒大軍，大陸14億人口，仍在封城抗疫阻斷傳播鏈，為守護人民健康，寧可付出經濟成長代價，不惜進行全域靜態管理，堅持動態清零；而蔡政府卻要我們自立自強，遇事竟這般沒擔當，也難怪從防疫模範生淪為放牛班，到今天被疫情徹底擊潰，乾脆擺爛，死撐留校察看。

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