據上海《解放日報》旗下新媒體「上觀新聞」報導，上海39位鋼琴家、鋼琴教師、鋼琴新秀、音樂媒體人近日透過網路連結共同演奏《明天會更好》，希望能向仍處於疫情之中的2500萬上海市民傳遞希望。

再重聽一次這首37年前，為了慶祝台灣光復40週年，由羅大佑作曲、60位當紅台灣歌星合唱、曾經傳唱台灣大街小巷的公益單曲《明天會更好》，不禁讓我們這些台灣人內心百感交集。

那時候的台灣，人不分種族、地不分南北，更不分政治立場，攜手並肩、共度難關，對明天充滿了希望！

那時候的余天還不是民進黨立委。他賣力的唱著這首歌的時候，他心中難道會想只唱給綠營的人聽？ 如今的余天，已經成為綠營的禁臠，他唱的歌，再也沒有以前那個可以打動人心的味道了！

如今，台灣的防疫，已經分了藍綠，處處有著雙重標準，中央與地方對著幹；指揮官念念不忘的是自己的官位，執政黨總想著選舉； 中央購買疫苗，只想著反中、抗中，想盡辦法也要繞過上海總代理，堅決拒絕使用大陸製的疫苗。

陳時中近日告訴我們：「明天會更慘」！他預測，單日染疫人數很可能飆破萬人，總人數將高達3百萬人，而且7-11歲小孩，可能沒有足夠的BNT疫苗可施打。

當上海人含著淚高唱著當年台灣流行的「明天會更好」時，台灣人卻面對著有嘴無耳、態度傲慢、堅決不下台卻無能保護台灣的執政者們，只能默默祈求天公伯、媽祖、上帝：「明天能不能不要讓我們更慘」？

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