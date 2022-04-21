兩岸軍事互探虛實、真真假假在所難免，但是以假亂真最後弄假成真，那就大事不好了。4月20日一早7點3分時，華視新聞在有線電視52頻道，驚爆：「新北市遭共軍導彈擊中」、「台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」等跑馬快訊，事後澄清是誤植、是假新聞。

沒多久，我國防部即時軍事動態公告，中共軍機上午9時55分、10時16分、10時17分、10時45分、10時56分、下午1時50分六度進入台灣西南國際空域空域，總計派遣11架（運-8遠干機1架、轟-6機2架、空警-500機1架、殲-16機7架）擾台，其中2架轟6機群經巴士海峽進入西太平洋後折返。經查資料顯示，4月16至19日連續4天並無共機出動跡象，台灣難得享有片刻安寧。

同（20）日，早上8時位於台東成功東方海域，發現1艘中國飛彈護衛艦往南航行；日本防衛省統合幕僚監部公布，中共海軍情報偵測船/795經日本鹿兒島縣進入太平洋。由於媒體報導，我中科院分別在20至22日連續3天，晚間19點40分至21點10分止，在東南部海空域進行武器試射活動，此時共軍機艦現蹤上述海空域，實屬敏感。

華視新聞出包中共犯台新聞，以假亂真，擾亂民心更甚中共機艦擾台。況且，中共軍事動態有脈絡可循，可控可管；華視新聞這次以假亂真「突襲」之舉，恐怕連國安單位、國防部都驚嚇一身冷汗。這兩天中共解放軍機艦在台灣周邊海空域活躍，台灣應已司空見慣、不足為奇。

首先，回顧美海軍「林肯號」航母於4月11日前進入日本海對北韓威懾任務、並與日本海自艦船在日本海進行聯合演訓。4月15日結束後從日本海入東海，16日經大隅海峽往西太平洋之菲律賓海活動。符合以往共機反應美軍航母之經驗，轟6機群經巴士海峽往西太平洋折返、模擬攻擊航母，本次共機轟6機群抵菲律賓海空域位置，疑是中美軍機在上述空域交鋒等，故20日解放軍東部戰區派遣11架軍機，係應對美海軍「林肯號」航母戰鬥群。

其次，中共國防部與東部戰區發言人施毅，曾在美國聯邦參眾議員6人訪問團抵台期間，配合大陸外交部與國台辦，對美台提出嚴正警告「東部戰區今天出動驅護艦、轟炸機、殲擊機等力量在東海當面和台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，並展開對海突擊等科目演練」。而20日國軍在台灣台東以東海域發現一艘共軍護衛艦（可能為054A型，可攜帶直9反潛直升機）往南航行，依時間、位置、演練科目等，推斷上述解放軍海空軍兵力，進行聯合戰備警巡，對海突擊等科目演練。

最後，中共軍機艦擾台，大多數應對美軍西太平洋、東海、台海、南海兵力部署，少數則為例行性軍事演訓，至於官方反制台獨等文攻附和武嚇，有賴政治人物自我克制為宜，至於華視新聞出包，有關單位必須有所裁罰，兩岸尚無互信基礎，禁不起這種假新聞推升敵意螺旋。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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