戰爭爆發！聳動的新聞跑馬燈出現在4月20日的華視即時新聞快訊，瞬間引起民眾一陣恐慌及揣測，所幸華視隨即更正並表示此快訊乃是「人員誤植」，並第一時間給予失職人員嚴厲處分，但身為公廣集團之一的華視，說白了就是「官方媒體」，再加上其本身係屬無線台、更是重要基礎關鍵設施，訊息發布具有相當公信力。此次錯置訊息，雖華視於同一天連續兩度道歉，強調是防災訊息錯置，但從其「錯置」的訊息來看，內容頗令人玩味！

首先就曝光的訊息來看，內容包含「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「戰爭有爆發之虞」、「各地爆發民生用品搶購潮」，撇開台北港遭共軍導彈擊中這條等同「實質開戰」的新聞不看，其他訊息套用在當前兩岸關係、世界局勢上竟毫無違和。這樣的緊急訊息應屬「國家」層級、軍事部門方能宣告之事，為何會是一個新北市政府消防局「防災演練」的模擬項目？又若兩岸戰爭真的爆發、也發生台北港受襲事件，豈是「新北市消防局」自己就能應變處理？此時此刻。對外有烏俄戰爭仍舊持續、兩岸關係緊張的問題，對內則是新冠肺炎疫情大爆發，在如此「內憂外患」的當下挑起戰爭話題，實在引人揣測，更有一說是政府藉由「誤植」來「測風向」，但實際內容為何，恐怕永遠也沒有真相！

政治局勢加上疫情關係，兩岸關係已降至前所未有的冰點，而民進黨能在2020年順利連任，主要因素是餵食「芒果乾」操作順利，這幾年來民進黨的高支持度，也部分歸功於三不五時製造的敵我氣氛，「抗中保台」儼然是民進黨執政護身符，任何問題都先反中、後面就一切好談，而民眾在潛移默化下，也早就將中共當成最大的敵人。過去在兩岸實質軍事對峙時，台灣民眾對大陸仍有同根同源的感情。時至今日雖不戰爭，但人心卻更加疏離、對抗，兩相對照實在令人感到相當諷刺。

不管此次新聞錯置的背後原因為何，所幸只是虛驚一場，公廣集團也該上緊發條，不可再亂發布訊息，否則如果訊息操作不慎引起擦槍走火，恐怕就不是區區廣電法裁罰這麼容易了事！

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