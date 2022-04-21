4月20日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和應約同美國國防部長奧斯汀通電話。

從當前國際格局複雜變化以及中美關係面臨艱難挑戰的背景下，這一通話釋放了特殊的信號。

在通話中，魏鳳和說，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。

同時，他還強調中美要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。

可以說，中國軍方展現了在捍衛國家主權安全和領土完整等核心利益問題上的堅定、強硬姿態，同時也對中美兩軍關係的發展列出了當前必須要解決的問題。

希望美國軍方能聽懂並重視中方的這些話，擦槍走火對中美來說都沒有好處。

01

關於中美兩國防長的對話，為什麼說這時候非常重要？

原因就在於，美方應該在各個層面落實中美兩國元首達成的共識。其中，我們注意到美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。

但令人遺憾的是，這「四不一無意」的表態始終漂浮在空中，遲遲沒有落地。

魏鳳和在通話中說，中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處。

我們看到的現實是，美國政府、軍方、議會政客仍在通過各種手段，不遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅損害兩國關係大局，也在頻頻試探中國的紅線和底線。

其中，對於美國軍方來說，尤其主要落實「四不一無意」，因為避免中美兩軍發生衝突對抗是一個非常關鍵也非常重要的底線。這是在中美關係中起到「兜底」作用的一條。

在美方推動「對華激烈競爭」的過程中，如何避免發生誤判，如何避免因為誤判而導致的擦槍走火，對華盛頓和五角大樓而言尤其重要。

這就體現了中美兩軍之間保持溝通渠道暢通的重要性。

在去年8月到9月，中美兩軍曾進行過通話。

據路透社當時報導，8月19日，美國防部助理部長幫辦同中央軍委國際軍事合作辦公室領導通話。美國防部官員透露，這是拜登政府國防高官首次與中國軍方舉行會談，儘管兩國關係緊張，但中美兩軍之間的溝通並未中斷。

而去年9月30日，中國國防部發言人吳謙大校表示，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分。眾所周知，由於美方不斷對華挑釁遏壓，致使中美兩軍關係面臨著不少困難和挑戰，但兩軍之間始終保持著溝通。

在8月19日之後一個多月，也就是去年9月28日至29日，中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃學平少將與美國防部負責中國事務的助理部長幫辦邁克爾·蔡斯（Michael Chase）以視頻方式共同主持第十六次中美國防部工作會晤。

吳謙表示，在上述兩次交往活動中，雙方就兩國兩軍關係和共同關心的問題深入交換意見。

對於發展中美兩軍關係，中方也是有原則的。

吳謙強調，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。在兩軍關係上，我們歡迎溝通、樂見合作、直面分歧、反對脅迫，一直是襟懷坦蕩、從來是說到做到。

但是，現在問題出在美方。在自我認知、對華認知、對當今世界的認知上，美方出現了嚴重的問題，吳謙表示，這是造成當前兩國兩軍關係困難局面的根源所在。

當時，美國國防部發言人麥納斯在一份聲明中指出，通過視頻舉行的第十六次中美國防部工作會晤是拜登政府持續努力。通過與中國保持開放的溝通渠道，負責任地管理美國與中國競爭的重要一部分。

他還表示，雙方在會談中就影響兩國防務關係的一系列問題，進行了「坦誠、深度和開放的討論」。

02

眾所周知，就當前而言，中美兩軍爆發擦槍走火的最大風險點，主要在台海和美軍對南海東海進行的抵近偵察。

魏鳳和在通話中強調，台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀。台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。

自拜登上任以來，美台互動依舊保持著川普時期的頻繁，台海局勢緊張。

前不久，曾傳出美國國會眾議院議長，美國政治三號人物裴洛西計劃訪台。我方相關部門聯手，對美方發出了罕見的嚴厲警告，一切因為裴洛西訪台出現的無法預料的後果，都由美方負責。

隨後，裴洛西方面突然發佈消息，這位美國國會眾議院議長因為感染新冠，而取消了亞洲之行，訪台灣也被「推遲」。

但是，美國6名跨黨派議員在4月14日晚間抵達台灣訪問。

15日，解放軍東部戰區宣佈出動海空軍力量在東海當面和台島周邊組織聯合戰備警巡，並演練對海突擊等，以示警告。而且，東部戰區公開表示，這次演練就是針對美方舉動的回應。

這是非常罕見的。

在此之前，拜登指派的跨黨派代表團於3月1日至2日搭乘行政專機「訪問」台灣。據當時台媒報導，蔡英文「接見」這些美方代表，雙方就「台美關係」及「國際區域局勢」等議題交流。

這是繼去年4月拜登派遣前聯邦參議員陶德率團「訪台」後，時隔不到一年他再次派員「訪台」。據台媒報導，訪團由美前參謀首長聯席會議主席穆倫率領，成員背景均以「國防」及「國安」為主。

正因為美方頻繁在台灣問題上搞「切香腸」戰術，不僅派人「訪台」，還不斷向台島出售武器裝備，所以在美方的連續挑釁之下，現在台海局勢雖然還沒有引爆衝突，但給人的感覺是山雨欲來風滿樓。

或許可以說，距離真正的爆點或已不遠。美方必須反思自己在台灣問題上的政策，必須拿出堅持一個中國政策的誠意，不要踩踏中方的底線。

中國大陸則以解放軍開展軍事活動作為回應，展示捍衛國家主權和領土完整的強大決心和堅定意志，我們已經退無可退，美方必須要意識到，「玩火」必將付出巨大代價。

在這次中美防長通話中，中方還要求美方停止在海上進行軍事挑釁。

在美軍對華抵近偵察方面，自2009年以來，美軍在南海針對中國軍事活動的頻次和烈度持續顯著提升。相較於2020年，美軍2021年在南海的大部分軍事行動明顯增強，大大推高了中美發生海空摩擦衝突的風險。

2021年，美軍圍繞南海的戰略及行動的最大特點是威懾，即通過增強前沿軍事存在和針對性行動，懾止其臆想的「中國可能擴張」。美國印太司令部司令阿奎利諾多次在美國國會接受質詢時，誇大渲染「中國軍事威脅」。

據美聯社報導，今年3月20日，一架美國海軍的P-8A海神號巡邏機，飛扺中國南海的南沙群島島礁附近，阿奎利諾就在該巡邏機上，還帶了美聯社的二位記者，在機上接受訪問。

而這兩位記者也目睹了中國軍方發出驅離警告——一條嚴厲的無線電信息：中國對南沙群島以及周邊海域擁有主權。立即遠離以避免誤判。

而阿奎利諾在機上接受採訪時還不忘渲染，「中國已將其存在主權爭議的南中國海，建造的數個島嶼中的至少三個完全軍事化，用反艦和防空導彈系統、激光和干擾設備以及戰鬥機武裝起來」。

據「南海戰略態勢感知」平台透露，2021年，美軍在南海地區繼續保持高強度的海空抵近偵察。據不完全統計，在空中，美軍大型偵察機前往南海開展抵近偵察約1200架次；在海上，美軍海洋監視船、海洋測量船等偵察船也頻頻前往南海開展作業，累計達419艦日。

所以，這種過度威懾必然將激發中國更堅決的反制，美國的行動將事與願違。未來，威懾與反制、挑釁與反挑釁將成為美中海上互動中重大的戰略與戰術問題。

03

一位匿名美國問題專家對「補壹刀」表示，總體上看，中美防長通話，說明中美之間軍事交流現在還有相互溝通的管道。雖然現在中美在軍事上高度不互信，在行動上沒有停止相互角力，但是雙方都不願意看到兩國發生真正意義上的軍事衝突。

這位專家對中美現有的軍事關係基本判斷是，雙方信任度很差，美方在南海、台海以及周邊動作比較多，但中美的溝通管道仍在發揮作用。

另一位匿名軍事專家則認為，一般來說軍事交流有幾重意義，如增強戰略互信，加強軍事合作以及管控危機。現在中美之間戰略合作、增進互信的空間正在縮小，而管控危機的份量在增加，美方很重視出了問題是否能直接實現高層溝通，如果是無意的就進行滅火，防止危機演變為戰爭。

然而，另一方面，專家稱，我們現在沒有看到美方落實中美兩國元首通話的誠意。一邊是拜登政府明確說了不尋求與中方對抗，另一邊則是美國軍艦還在過海峽，還向台灣出售武器，南海還在搞所謂的航行自由，這就讓人對美國的誠信產生懷疑，是不是說一套做一套。

在台灣問題上，專家認為，我們當然希望台海穩定，但正是美方的種種行為在導致台海走向不穩定。美國軍方在推進的那些公開或者不公開的項目，在部分破壞中美雙方長期以來堅守的一個中國共識。美台軍事勾連近年來越來越緊密，相關人員培訓以往在美國進行，近幾年跑到台灣來搞，去年被媒體公開曝光，成為不是秘密的秘密，美國海軍陸戰隊在台灣有的穿制服有的不穿，美國軍事人員在台灣教授美國軍事主張以及裝備設施如何使用，美國對台軍事動作一直沒停。

但是最大的問題是美國國內。專家稱，美國總統在涉台問題上主導性比較弱，一方面在台灣問題上表達美方的「四不一無意」，但另一方面在具體執行和行動中間處處犯錯，這無疑給中美關係埋下巨大隱患。從美國軍人的角度而言，軍人是不愛打仗的，指揮系統的人是不願上前線的，現在美國文官反而動輒威脅要以武力解決，軍人更願意用外交手段解決。

至於抵近偵察這個問題，軍事專家解釋稱，其實這是個老問題，在南海航行自由之前中美兩軍之間的三大障礙主要是高頻率大範圍的對華抵近偵察、對台軍售、不合理法規。

美軍機來進行抵近偵察，我們會監視，如果近了我們還會攔截，這中間有可能發生危機。過去美方說讓我們不派，中方則是堅持那你別來，所以一直沒談攏。事實上，雖然美軍抵近偵察和進入我們的領海領空性質不一樣，但抵近偵察也對我們構成威脅，比如有可能掌握我們的軍事情報，為未來戰爭做準備，所以我們要給它監視驅離。

因此，多位專家都認為，當前中美在軍事交流中管控分歧是最主要的，雙方在軍事上互不信任是客觀現實，這種情況下，面對台灣問題，美國顯示出種種跡像有可能挑起事端，因此軍事上我們一方面要面對現實，一方面要做好管控分歧的制度建設，及人員和資源配備，盡量避免衝突。

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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