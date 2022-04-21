陳幸妤曾質問：「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」，如今證明「吃阿扁的嘴軟，拿阿扁的手軟」，民進黨在阿扁壓力下甲級動員，要把「國務機要費」除罪化。

陳水扁有貪污，但貪來的錢也有分給民進黨，因此民進黨與陳水扁本就是一體的兩面，辦陳水扁就是辦民進黨自己，這才是民進黨必須保護陳水扁的原因。

但陳水扁要的不只是「保外就醫」，而是真正的無罪，讓他可以重新擁有政治影響力。日前的「國務機要費支出大公開」，就是陳水扁給民進黨的最後通諜：再不幫他除罪化，他就要把當初誰拿了自己錢說出來，民進黨只好照辦。

陳水扁與馬英九，是鮮明的對比。在民進黨是「誰沒拿過陳水扁的錢」，而在國民黨則可以問「誰有拿過馬英九的錢」；陳水扁曾經給選台北市長的李應元5000萬元，國民黨有誰能從馬英九手中拿到不用報帳的現金5萬元，都可以上新聞。

有人說陳水扁「失去理想」，也有人說馬英九「太乾淨了」，政治沒有公式，端視人民的選擇。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※