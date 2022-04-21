國防部為落實部隊實戰化訓練，日前頒布命令，針對戰演訓時各級指揮所的開設，採取「迅速開設、迅速轉移」、「簡化設施、功能完備」的原則，以接近實戰化要求，真正的目的是要避免過多的行政資源，投注在「美化」指揮所，反而不重視於戰訓本務，容易流於形式，本末倒置。

國軍即將進入戰演訓的高峰期，國防部也不斷發出訓令，針對輕兵器射擊不得鋪墊子、打洋傘、演訓指揮所開設不得製作精神標語、配置大型螢幕、精美沙盤等，一切都以「實戰」為最高要求，要知道許多指揮官，可能一個任期就參加過一次演訓，或是長官就來看這麼一次，當然要想方設法做到盡善盡美，戰術戰法合不合宜都可以討論，但是行政接待就是要「各顯神通」了，以便在長官面前有好印象，確實非常重要。

指揮所通常為長官優先視導的單位，戰場簡報就非常重要，為了怕長官看不清楚，都會架設大型投影幕，再搭配圖文並茂精美的簡報，試想，真正作戰時，哪有功夫去做這些的簡報，除了浪費參謀的精力，實在不知道有何意義，但是別單位做了，怎麼可以輸別人，自然越做越精美、越華麗，曾經有一次在某軍團級單位實施兵棋推演，指揮官求好心切，要求在推演中心設置「七槍」的投影幕，推一個狀況，同時有七支投影機在運作，圖文之外，還要佐以動畫，真是本末倒置，自欺欺人。

如今，國防部終於覺悟這種只注重形式的演習方式，是無法通過戰爭考驗的，不斷檢討許多不合時宜的潛規則、壞風氣，若真能確實改革，也算是好事一樁。

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