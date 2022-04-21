立法院於上月28日公告三讀通過的修憲提案，其內容是增訂憲法增修條文第1條之1的規定，用以取代憲法第130條規定：「中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。」「憲法第130條之規定，停止適用。」

依照憲法增修條文第1條，立法院提出修憲案應經公告半年後於3個月內投票複決；準此，這項修憲案應於今年9月28日後3個月內，也就是12月28日之前經過公民投票複決。中選會則已於日前討論決定，憲法修正案之複決案投票日期訂於111年11月26日（星期六），與111年地方公職人員選舉同日舉行投票。

輿論注目的焦點，多放在該不該公投綁大選的政治爭論；恐怕沒有認知到，這是前一次修憲之後立法院首次公告的修憲案，卻有著嚴肅的法治問題，欠缺交代。

在立法院朝野一致同意通過此項修憲案之前，輿論曾經討論一個不必修憲的方案，就是直接修改法律賦予18歲的成年人投票權即可，這與憲法規定投票年齡為20歲是在確保成年人享有投票權的本意，並不牴觸。

如此正面解釋憲法規定，不但可以省卻不必要的修憲程序，而且更具時效與實益。立法院通過修憲提案的程序，與修正法律的程序一樣需經三讀通過。這次提出的修憲案如果是改以修法方式賦與18歲投票權，現在應該也已完成了立法，今年年底的地方公職人員選舉，18歲的公民就已經可以行使投票權了。

現在立法院不此之圖，反而選擇了較為艱難的程序提出修憲案，18歲到20歲的公民們，今年勢必錯過這次地方公職人員選舉的投票機會。立法院為什麼不直接修正相關的法律呢？如果修憲提案沒通過公民複決，還要不要再回過頭去修法呢？這是立法院提出修憲案的第一個問題。

第二個問題是，修憲乃國家大事，立法院公告的修憲提案怎麼只有條文而未附理由呢？立法院院長手持A4大小一紙就算公告了修憲提案，但是沒有附具明確理由的修憲案，要怎麼說服人民？人民又根據什麼來討論思辯，認真參詳判斷立法院的提議有無道理呢？立法院是人民的代表，所展現的態度是草率多過傲慢，還是傲慢多過草率呢？

第三個問題是，立法院通過的修憲提案，只需要立法院公告即可，不需要咨請國家元首向人民正式公布嗎？三讀通過法律案尚須如此，程序更慎重的修憲提案難道不該經由總統公布嗎？什麼是修憲的正當程序呢？什麼是陽光立法？什麼是程序透明呢？

第四個問題是，這次修憲提案的內容，不是僅將投票年齡從20歲改為18歲，同時也要將被選舉權的年齡從現行憲法規定的23歲改成18歲。修改行使投票權的年齡是一回事，修改被選舉的年齡是另一回事；憲法規定區別選舉與被選舉的年齡，原來的用意是什麼呢？現在是基於什麼理由不需要繼續維持兩者的區別呢？難道不需要認真地追問，也不需要認真地回答嗎？

檢查一下立法院的議事紀錄，將會發現為何要將被選舉年齡下修5歲，在立法院中是完全未經認真討論的議題，修憲提案中自也缺乏清楚交代如此修憲而不再區辨兩者的理由。不禁引人遐想，將這議題如此不聲不響地隱藏在修憲提案之中，究竟有何玄機呢？

不妨做個民調，今天究竟有多少公民知道這次立法院的修憲提案，不只是倡議修改投票年齡，同時也要修改被選舉權的年齡呢？立委們自己知道嗎？難道不該向原選區選民說明此中原委嗎？立法院能夠這樣對待民主，對待人民嗎？（作者為東吳大學法律研究所教授）