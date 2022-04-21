民進黨21日在立法院挾其席次優勢，透過多數暴力，在5分鐘內通過了國務機要費除罪化條文的初審，此一作為，不但違反程序正義，更違反實體正義。可笑的是，民進黨暴力修法，只是為了幫貪汙的陳水扁前總統脫罪，讓蔡英文總統高喊的「清廉執政」成為笑話！也彰顯了民進黨實際上是陳水扁貪汙共犯的本質。

眾所周知，陳水扁前總統涉及的國務機要費貪汙案，本質上是陳水扁前總統及前總統夫人吳淑珍女士，以「南線專案」、「海外外交」、「機密外交」等事實上並不存在的專案，偽造公文書向國庫詐領國務機要費。吳淑珍不但向貴婦蒐集發票報帳，針對萬海航運對陳總統家庭價值高達105萬元的鑽錶餽贈，吳淑珍還要求改餽贈價值高達147萬元的Tiffany鑽戒，並以國務機要費核銷27萬餘元的差額。這樣明目張膽的貪汙手段，民進黨居然動員全黨修法為陳水扁夫婦脫罪，難道真的是因為全黨上下都拿過陳家的錢？

事實上，針對貪汙金額超過1億元的國務機要費貪汙弊案，最高法院早在2012年就在判決中列舉了陳水扁的支出明細中，包括「代購陳幸妤女性用品、兒孫護照簽證費等私人開銷」，要求高等法院審酌是否構成貪汙。面對法院，陳水扁總統夫婦一貫的作法，就是在媒體前高調喊冤，但是一收到法院傳票，就宣稱身體不適來逃避審判。請問民進黨立院袞袞諸公，為什麼支持扁家用民脂民膏支付這些私人開支？

此外，針對國務機要費，陳水扁另一個嘗試，就是將其他總統拖下水，宣稱拿國務機要費報假帳是所有總統的「歷史共業」。有趣的是，一向被媒體喻為與陳水扁「情同父子」的李登輝前總統，就曾公開駁斥此一說法，表示任內國務機要費之支用均係依據會計制度辦理，沒有總統會像陳水扁總統這樣貪汙。

事實上，國務機要費的核銷程序一向都必須檢附原始憑證，且必須按月將使用數額送到總統會計處核銷，而且每年金額更高達5000萬元，與陳水扁意圖拿來魚目混珠的特別費（每年只有300萬元左右，半數可以直接用領據核銷）迥然不同！民進黨試圖將國務機要費與特別費混為一談，實在是汙辱台灣人民的智商！

筆者必須正告民進黨，陳水扁夫婦並不是無辜的被告，而是早已被判刑定讞的貪汙犯！陳水扁夫婦涉及龍潭購地行賄案、大華證券及101董座行賄案等案件，光就已經判決定讞的部分，陳水扁就應合併執行有期徒刑20年，併科罰金2億5000萬元；吳淑珍也被判處有期徒刑20年、併科罰金2億元，並沒收貪汙金額6億181萬元。

「民意如流水」，民進黨如果選擇與貪汙的陳水扁夫婦站在一起，為他們個案修法，露出陳水扁夫婦貪汙共犯的本質，則今年年底縣市長選舉，必然會面對民意的反撲，2024再度下野，面對司法的訴追，也就指日可待了。（作者為律師、前國民黨考紀會主委）