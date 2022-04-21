從拿破崙戰爭、克里米亞戰爭到二次世界大戰，強權的合縱連橫沒有什麼大道理，基本上就是建立在權力平衡的考量，防止任何獨霸支配國際體系。戰後，原本攜手的美國與蘇聯翻臉，演變為兩強對峙的局勢。中共在1949年建政，以意識形態跟蘇聯結盟，終究因領土糾紛及領導之爭而決裂，讓美國有機可趁投其所好。蘇聯解體、冷戰結束，美國儼然獨霸，中國則韜光養晦。然而，美國自從911事件以來疲於奔命，不知廉頗老矣尚能飯否？

民主黨籍的美國總統歐巴馬下台前揭櫫「重返亞洲」，然而李伯大夢，中國已悄然崛起。非傳統共和黨籍的川普出乎預料入主白宮，大體採取聯俄抗中，在經濟上對中國予取予求。民主黨捲土重來，歐巴馬的副手拜登把重點放在國內重建，儘管自詡外交老手，自己當家作主卻相對保守，至少不願採取攻勢，不像過去意氣風發。他上台後毫無眷念撤軍阿富汗，雙手一攤，難免讓盟邦質疑美國政府信守防衛承諾的決心，更不用說扮演大哥角色的能耐。

美國既然連中東都可以棄守，將阿富汗拱手交給俄羅斯、中國、伊朗及印度，此番俄羅斯入侵烏克蘭，原本是已打了8年戰爭的沉痾宿疾，拜登卻不只大張旗鼓號召世人實施經濟制裁，還源源不斷提供烏國軍事援助，唯一的解釋是對莫斯科介入2016年的總統大選耿耿於懷，希望代理人戰爭能加以拖垮。然而，俄羅斯的能源及糧食尚能自給自足，面對北約的節節逼近是可忍孰不可忍，普丁不可能束手投降。美國無計可施，只能寄望中國拒向俄國伸出援手。

照道理，美國對中國既然有所求，如果要聯中抗俄，即使不是低聲下氣，至少也應曉以大義。然而，白宮的作法是語帶威脅，只有棍棒、沒有胡蘿蔔，更何況先前還為了氣候變遷籲請攜手合作，令人納悶為何前恭後倨。除非美國相信可以在國際政治、經濟及環境的場域進行有效切割，頤指氣使，應是判斷習近平面對年底的二十大，暫且隱忍、無意計較。另一種可能則是沒有把北京看在眼裡，畢竟中國的軍力尚不足以挑戰美國，特別是核武，應該不敢造次。

那麼，中國是否會忍氣吞聲，選擇跟美國一鼻孔出氣？明眼人都看得出來，不管是政治還是經濟上的「印太戰略」，華府毫不掩飾軟圍堵的目標就是北京。萬一莫斯科戰事不利，唇寒齒亡、兔死狗烹，美國接下來要處理的對象絕對就是中國。因此，中國即使不能明目張膽與俄羅斯結盟，至少也要維持表面上的中立。換句話說，美國既然好整以暇，中國沒有必要投懷送抱。

當年烏克蘭在美蘇見證下簽署《布達佩斯備忘錄》放棄核武，美國當時的假設是獨自與俄羅斯周旋比較方便，要怪基輔的政客被柯林頓的甜言蜜語所騙。今天，拜登忽然扮起救世主的角色，相當荒謬。要是美國在台灣海峽故技重施，可以想像，白蛇半夜放毒、許仙白天解毒，穩賺不賠。歷史教訓是，共和黨的一向作風是真小人，財團的利益就是國家利益；民主黨則是滿嘴仁義道德，民主自由是擦脂抹粉用的，用現在流行的用語是「認知作戰」，基本上是偽君子。

總之，從19世紀末以來，美國眼中的中國就是龐大的市場。（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）