報載中國大陸與索羅門群島正式簽署《安全合作框架協議》，立即引發美、澳、紐、日等相關國家的質疑與高度關切，我外交部亦認為此舉「凸顯中索協定威脅區域安全的嚴肅性」。此協議之所以招致各國反感與眾怒，主因在於索方將可要求中方派遣公安、武警、軍事人員、執法及武裝部隊赴該國協助維穩；中方船艦也可停靠索國港口進行運補作業。然而此協議出台並不突兀，事實上早已有跡可循。

2019年9月，在1周之內，中華民國在南太平洋的堅定友邦索羅門群島與吉里巴斯相繼與我斷交，並與中國大陸建立外交關係。此事直接損及台灣的重大利益，使我邦交國僅剩15個，係蔡政府任期中與我斷交的第6、7個國家，當時多數分析指出，此趨勢似難止歇。果不其然，蔡政府第2個任期內尼加拉瓜又與我斷交，累計小英總統上台後斷交國數目已達8個，遠遠超過台灣各屆民選總統任內的紀錄。

但就西方民主國家而言，台灣重大利益受損事小，美國及其盟邦的印太戰略受阻才是大事。中國大陸與索羅門群島、吉里巴斯建交後，其勢力已經突破美國戰略封鎖的第二島鏈，而逼近第三島鏈。當時即有學者推測，倘若中國在索羅門群島建立海軍遠洋補給基地，將直接衝擊美、澳對附近海域的掌控權。復因吉里巴斯是同步軌道衛星重要接收站，如果中國在此重建衛星站，為其將來對美從事太空戰將有極大的助益。如今看來，當時的推測已部分成真。

儘管美、澳等國憂心忡忡，索國總理蘇嘉瓦瑞強調該協議並非針對傳統盟友，而是「針對我們自己的國內安全局勢」。而大陸外交部發言人汪文斌亦稱透過該協議，中方將致力幫助索方加強維護本國安全的能力，雙方合作符合索方和南太平洋地區的共同利益，且「不針對任何第三方」。

但對於一向扮演南太平洋島國外交事務「上級指導員」角色的澳洲政府，《中索安全協議》無疑是澳洲外交上難堪的挫敗，也直接動搖了她在該區域的霸權地位。難怪澳洲政府氣急敗壞地表達對該協議的簽署「深感失望」，而該國反對黨工黨則稱，這是80年來「澳洲在太平洋地區外交政策的最大失敗」。

與此同時，美國國務院發言人普萊斯表示，《中索安全協議》的廣泛本質就是為中國人民解放軍在索國部署開闢門路。美國隨即安排白宮國安會議印太事務協調總監坎貝爾和國務院亞太事務助理國務卿康達訪問索羅門、斐濟和巴布亞紐幾內亞等3個太平洋國家。我外交部亦呼籲索國政府切勿淪為中方的軍事籌碼，協助中方擴大其太平洋軍事據點。

然而，在台美中三角博弈中，台灣目前採取「聯美制中」策略，台、中處於敵對狀態，而美、中又因經貿與地緣政治問題形成對峙，陷入「孤雛」角色的北京必然會有「提升角色」的動機。前述北京對台發動外交戰，造成台灣斷交潮的目的並非只是教訓蔡政府，而是要改變其「孤雛」角色，從三角關係外尋找奧援與支撐點，進而逆轉賽局中的不利情勢。此番中索簽署安全協議對外名義上宣稱是為了索國內部政局的維穩，實則是突破美澳戰略上的島鏈封鎖，繼續東向廣大的太平洋挺進，並徹底扭轉三角賽局的劣勢，逆風而上。（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）