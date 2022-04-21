由於居家隔離標準中央一直出不來，這是造成最近2歲男童重症死亡的最主要原因。並不是重症住院審核程序太過複雜，因為傳染病病人住院天經地義，根本不需要審核，審核都是人為的，為了紓解醫院床位的壓力。現在就是因為居家隔離政策遲遲出台不了，醫院床位依然被輕症占滿，導致真正重症病人依然要經過審核才能住院，男童就是被中央疫情指揮中心的決策拖延給耽誤了。

指揮中心對於居家隔離政策一直搞不定的原因，不在於要不要，而在於難規畫。居家隔離制度的設計不該由公衛端執行，因為居家隔離的對象是輕症病人，病人處置本來就屬於醫療，由公衛端設計居家隔離會碰到許多診斷與治療的難題，無法由公衛資源簡單突破，增加制度設計上的難度。由醫療端全權負責，才能設計出簡單的居家隔離規畫。

居家隔離面臨的第一個問題是臨床診斷，誰適合居家隔離？這可不是公衛說了算，不能只考慮病人現在的狀況，還要考慮病人未來的發展，及周邊的狀況。這些在公衛做起來非常吃力，醫療駕輕就熟，而且醫院本來就有出院準備小組，輕症病人一律依現有制度先經過醫院評估，出院準備小組就可很順利地評估何人的家庭及身體狀況適合居家隔離，比起公衛端要更有效率。

第二個問題是醫療照顧，不論居家隔離該具備何種級別的清潔、疾病監控及治療方案，醫院都已經有「居家治療小組」足以因應規畫。公衛端要來規畫醫療照顧，不但是外行，還有違反《醫療法》之嫌，法律上屬於密醫行為，衛生局可以取締，若造成傷殘死亡還可能需要國家賠償，政府部門是不該犯這種低級錯誤。2歲男童死亡的案例就是公衛制度設計失敗的案例。

居家隔離不過是醫院既有居家治療政策的傳染病人版本，每家醫院都有，制度設計交由醫院執行最合法而便利，另起爐灶由公衛端設計監造才會難產。醫院不能只作為後送單位，應由前端的分流就開始介入。

居家隔離的最簡單作法是交由傳染病專責醫院處理，收治量能決定於醫院外的家庭，這量能是無限的，不受限於醫院床位。確診病人一律先送醫院，由醫院在門診或急診評估，居家或住院也是由醫院專業鑑定。醫院安排的好處在於醫院本質就是照顧病人，為傳染病個人量身訂做居家該執行的清潔、監測、治療及防護，能由既有的資源中提出規畫，這也會是讓病人最為安心的規畫，絕對具有安定民心、穩定病情、有效管控床位的正向功能。

居家隔離是醫療的一環，具隔離的外衣及治療的本質，二者都是因為牽涉病人所以隸屬於醫療。公衛端不論是規畫或執行都面臨很大的問題，都必須要避開由非醫療人員處理醫療問題的法規，所以不但規畫得辛苦，規避得也很辛苦。公衛規畫一旦出了問題，走的是國家賠償，如果醫院端照顧出了問題，頂多只是醫療糾紛，就請指揮中心與地方政府自己好好琢磨琢磨吧！（作者為中華民國防疫學會理事長）