拜登政府為中美關係提出「護欄」的概念與原則，以避免雙方關係由競爭演變為衝突。北京反對以「競爭」界定中美關係，認為只是尚未回到川普時代之前的正確軌道，因而未回應「護欄」說。其實，習近平提出的「底線思維」和「護欄」有異曲同工之妙。認知彼此底線、共同構築護欄、避免踏上危險地帶，應是中美管控風險、避免衝突最適當選擇。

兩岸問題應分層處理

這個道理放諸兩岸關係亦然。儘管過去30年來，兩岸關係呈現以「交流、協商、合作、發展」和「封鎖、僵持、敵對、競爭」相互交替為軸線的另類辯證關係，但無論是國民黨還是民進黨執政，無論兩岸當局是否就一中原則達成共識，都不影響民間交流日趨緊密的事實。這是兩岸深層文化、歷史所決定的。

基於自2008年至2016年的「和平發展期」以及2016年至今從「冷和平期」到「冷對抗期」的正、反兩方面經驗，兩岸有識之士需建立為兩岸關係架設「護欄」，令兩岸和平穩定及往融合發展方向，並且不受到台灣的政黨輪替、兩岸政治氛圍、中、美外部環境的影響的認知與方法。

事實上，由於兩岸同文同種、經貿關係緊密，愈走愈近、交流交心本不是問題，問題在於政治，無論是大陸方面將兩岸交流與國家統一、民族復興的政治目標掛鉤，還是綠營期待與大陸「保持距離，以策安全」，對大陸政治充滿敵意與戒心，都說明「去政治」的民間交流應是兩岸關係的基礎，也是兩岸走向心靈契合式統一的必由之路。

只要對兩岸社會有所觀察，就可以清楚地發現，只要不談統獨、認同、政治制度、價值觀，兩岸民眾幾乎沒有什麼差別，也有非常多聊得來的共同話題，尤其是隨著近年來網路、社交媒體的發展，愈來愈多台灣民眾習慣看抖音、微博、小紅書，不知不覺中潛移默化接受了大陸當代文化與社會思潮，同樣隨著大陸沿海地區、一二線城市的經濟社會發展，大陸民眾尤其是年輕人的生活方式與思想認知，也和台灣同齡人的差距愈來愈小。然而，一旦觸及政治，兩岸民間交流很容易就「一言不合」、「一點就炸」，造成無休無止卻無聊的民粹衝突，最終反噬兩岸原有交流基礎。

建立第三主體試驗區

兩岸民間應對「去政治」的交流懷有高度自信。屬於民間交流支柱的經貿交流，就是最顯著的例證。民進黨扁政府、蔡政府執政期間，兩岸經貿交流都逆勢上升，並沒有受到政治嚴重干擾或阻撓，特別是2016年以來，台灣對大陸經貿依存度持續升高、現已達到40%以上，兩岸經濟關係之緊密是台美、台日或「新南向」所遙不可及的。

同理，兩岸民間交流不會也不應被染上政治色彩，一方面，大陸應順勢支持真實、自然、自發的兩岸民間交流，而非刻意培植或樹立所謂「統戰樣板」，讓兩岸交流回歸民間主導、回歸市場機制；另一方面，台灣也要去除對兩岸民間交流的戒心，摒棄以政治色彩、行政手段干預兩岸民間交流，執行國安法要非常嚴謹，尤其不可戴上有色眼鏡，把所有參與兩岸交流活動者，都視為對岸「在地協力者」。

藉「去政治」的民間交流建構兩岸和平「護欄」，為兩岸政治矛盾建立緩衝帶，方能透過持續、自然而綿密的民間交流，讓時間解決雙方的矛盾和分歧。若要發展「去政治」民間交流，可在兩方面努力形成共同認知：

第一，兩岸問題需要「分層」處理，上層涉及憲政架構、國際空間、和平協議、區域安全等問題，太過複雜，應視兩岸政治互信的有無或深淺而推動或中止，涉及兩岸既有協議的執行與檢討、事務性公權力部門的溝通合作、急迫性民生議題的協調處理等應維持順暢運作，不受兩岸政治因素、台灣政黨輪替與中美等外部環境影響。

第二，兩岸問題的解決，以形成「第三主體」為佳，但涉及敏感複雜的體制、統獨爭議，加上大陸無意接受聯邦制、歐盟模式等，一時難以推動。兩岸不妨先以福建「海峽兩岸融合發展示範區」為基礎，納入金門、馬祖，在較小範圍內建立「第三主體」試驗區，以此作為開始。