華視新聞跑馬燈的烏龍事件，乍看是一個單純的新聞失誤，細思之下發現，這正是一部宣傳機器看到影子就擊發的新聞誤擊事件，也就是在政治宣傳的任務驅使下，遇見符合這個需求的訊息就反射性地將其射出，而不經任何必要的查證程序。什麼「新北市遭共軍導彈擊中」、「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」、「新北市遭共軍導彈擊中 」、「台北港艦艇爆炸」、「總統發布緊急命令」、「新北市政府呼籲民眾勿恐慌，將透過媒體發布戰爭新聞及資訊」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」等跑馬燈字幕，稍有常識者即可輕易判斷不可採信，稍有專業素養者也絕不會讓其放行。

NCC護航如此素質

然而，華視卻讓這些一望即知荒誕不實而且驚悚萬分的訊息播放出去，事後還辯稱「稍早快訊內容是昨日錄製的防災影片訊息，相關工作人員因路徑設定錯誤，將防災演練用的快訊文字刊出。華視新聞已第一時間向民眾澄清與道歉，也將嚴懲失職人員。」這種辯解只是就作業程序的失誤給出說詞，對於失誤人員的心理準備狀態與華視的組織氣候完全未提及，但這才是釀出大錯的根本原因。如果不是這類訊息符合民進黨反中、抗中路線、製造仇中意識的「認知作戰」需求，華視工作人員會不經思考與查證就播出嗎？

華視無線電視台是公廣集團的一分子，大眾對華視的專業表現有更高的期待，加上無線台屬於關鍵基礎設施，一般民眾和主管機關對訊息的處理與傳遞有著更高的期許標準，但華視的訊息內控卻是如此粗疏，先前還被國家通訊傳播委員會（NCC）強行護送到黃金區塊的52頻道，現在再次證明，華視的專業素質根本不夠格，完全是因為民進黨當局可以完全掌控，所以使其占領重要的認知作戰據點，發揮洗腦作用。

事發之後，主管機關NCC內容處副處長林慧玲帶隊前往華視進行行政檢查，要求自律委員會即時開會、討論改善措施，也會請華視經營高層到會陳述，釐清案情後，聲稱NCC會做出必要處置。到目前為止，NCC未作任何處分，一副雲淡風輕的模樣，比起先前對待中天新聞台的凶狠方式判若雲泥，當時中天的新聞稍有差錯或是不嚴謹，NCC立即祭出嚴厲處罰，不僅不符合比例原則，甚至公然違背法理與規範，難怪有些案例被法院判決違法。

綠媒暴衝其來有自

中天被關台之後，NCC主委陳耀祥大力推薦並護航華視進占52台，現在怎麼又沉默無語？輿論要他「還不趕快辭職，打包滾蛋」，不是無的放矢，而是要一個政務官承擔起該負的政治責任。試想，這種烏龍訊息令人驚悚，造成人民莫大的恐慌，這不僅是華視螺絲沒有拴緊，而是連新聞的基本功都完全不顧。深究原因，就是搞宣傳的慣犯腦袋瓜搞歪了，才會有這種反射性作為。民進黨政府最該檢討與改進的，不是華視的內控問題，這是小事一樁，真正該檢討與痛改的是究竟這個政府把新聞媒體當什麼東西？媒體被逼迫作賤慣了，這類低級錯誤還是會層出不窮的。

在民進黨政府眼中，新聞媒體只有一個用途：認知作戰的工具。為了打好認知戰，必須掌控媒體，所以民進黨棍棒與紅蘿蔔齊下，凡具自主意志而不願供其驅使者，就極盡刁難與恐嚇之能事，甚至不惜指使御用學者專家施以關台處置。另一方面則運用國家資源，賞賜豐沛預算給願意為其效勞的媒體。至於誰可取得電視經營權、哪家電視台可擠入黃金頻道、誰來掌控公共或官股媒體，以及這些媒體如何處理新聞與言論，民進黨政府一概強力操控，促使媒體都姓黨，成為民進黨遂行認知作戰的尖兵。

民進黨操控的媒體，新聞靈魂與專業精神全被掏空，成為黨的宣傳工具。比如作為國家通訊社的中央社、公廣集團轄下的公視與華視，全都成為如假包換的「綠媒」。他們主要的傳播功能就是政治宣傳，媒體主事者競相以效忠為第一要務，他們所統領的工作人員在必須為執政黨遂行認知戰的壓力與氛圍之下，自然盡量從民進黨利害的角度與思維去衡量其新聞價值、決定處理方針，凡符合宣傳需求者放大呈現，不利民進黨「人設」的訊息則予以淡化或棄置。

華視的烏龍事件只是民進黨認知作戰下的冰山一角，曝露了媒體被御用後的失智狀態，民進黨更應該以這次的教訓為戒，操控媒體的下場很可能引火焚身。