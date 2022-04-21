正當舉國為疫情蔓延升高，社會人心慌亂之際，民進黨在國會殿堂竟然集結重兵，不顧輕重緩急、強渡關山，引爆朝野激烈衝突，就是要為前總統陳水扁修法解套除罪。看來民進黨已經不想演、也不裝了，擺明了就是要趁著疫情之亂，為扁家開脫洗白。

現在本土疫情如此嚴峻，缺疫苗、缺藥物、缺快篩劑，連打哪種兒童疫苗都爭議紛紛，令家長憂心不已，此時執政黨立委尤應為民喉舌，督促政府盡快克服疫情困境。不料立法院卻趁機排上高度政治敏感性的國務機要費除罪化修法案，更上演以多數暴力否決憲法賦予立法委員質詢權的離譜戲碼，確實是「趁火打劫、混水摸魚」！

蔡總統當然是不願特赦擔責，總統府的回應是制式的「尊重立法院的討論，但也期盼能夠理性進行議事、理性討論」，堪稱是典型的政治空話。而本次修法也完全未見行政部門的具體作為，既關不了阿扁，也管不了阿扁，不如徹徹底底地龜縮到底。既然要放扁，乾脆就由一堆民進黨立委出面，大家分攤社會非議、政治衝擊的責任。

有人說，民進黨此時排這案修法有雙重用意，一個是替扁家的貪汙解套，還說國務機要費是共業，但這問題只有牽涉陳水扁個人而已，並非「共業」，而且國務機要費和特別費的性質不同，法理與實務上也早有定論，不能故意混淆，拉前總統馬英九墊背根本是睜眼說瞎話、轉移焦點。

另一個目的則是要為衛福部長陳時中解圍，要紓解人民對陳時中如今防疫失措的憤怒。陳時中有沒有這個份量，值得民進黨這樣救？或許有人看法不同，但趁著疫情之亂為阿扁除罪，兼可幫陳時中吸引責難火力，無論成與不成，民進黨都穩賺不賠。但結果卻是葬送了司法的公信，以政治的機謀毀棄了公義與人心。