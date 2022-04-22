身為團長，不僅不賺錢

提現一次還得虧幾元

李煜 | 27歲 廣告行業人士

我住在上海普陀區，離本次上海疫情普陀區的首發地直線距離僅600米，不過從地段區域的角度上劃分，算是上海本次疫情的次核心區域。小區完全封閉的時候，樓道裡都有專人看守。但隨著我們這邊疫情的嚴峻形勢有所緩解，到現在，偶爾可以下樓在小區轉轉。

我是從4月14日開始當團長的，為何萌生當團長的念頭呢？第一，我朋友認識一家農場企業的老闆，有渠道資源。

第二就是我們小區的團長太不靠譜了。現在大家會將上海的團長分為黑心團長、良心團長與賠錢團長。比如我們一個小區的團長，一個包含火腿、餡餅、手抓餅等5盒裝的套餐，他賣148元（人民幣，下同）。同樣的組合，供應商給到的價格卻是98元。

良心團長呢，就不賺這樣的錢，基本保持著不賠不賺，甚至每次提現的時候還得搭進去幾元錢的手續費。所謂的賠錢團長則是上海那些熱心的居民，不會製作信息統計表格，不會統計「收入」和「支出」，只要有退單、丟單、統計出錯的情況發現，每團一單賠幾百甚至上千的都有。

第三，團長暴利賺錢就罷了，質量還不好。一堆殘次品的水果套餐，有些是爛的果子，就要賣到400元，僅僅跑腿費就是100元或者150元。6個土豆，3根葫蘿蔔與兩個捲心菜，一個洋蔥，109元。

當團長第一天，我就製作了表格，統計每一家的需求以及數量，然後匯總起來，挨家挨戶確認過後發給供貨商。發給供貨商之後，供貨商會給每個團長「返點」，有的半成品、開袋即食品是10個點到20個點，蔬菜包利潤薄很少，就像直播帶貨一樣，我就說沒必要，你直接多發給我兩件菜，我直接發給社區的老人，或者直接在總費用中減去這一部分。

從供應商轉到小區分菜，其實分發或者搬運應該是保安和居委會的活兒。但這樣下來，保安的工作太大了，給每戶居民分發，太累了。居委會有時候也會盤問我們，說這樣不符合規矩，但沒辦法，我們只能幫助保安承擔分發的工作。

我們樓道裡有很多熱心的志願者，他們會在穿好防護服，帶消毒酒精的狀態下，去幫大家取快遞，先進行消殺，再運送回來。

當團長，總會遇到各種問題，比如居民會不會懷疑你高價賣菜，借此機會賺錢。這樣我都會在群裡發出貨源農場的資質，現場實景圖、蔬菜樣包、以及預計配送到達時間。蔬菜，只能保存3-4天，又是剛需品，小區居民們在踩過一些坑後，也會有一些經驗，再做選擇與判斷的時候，會相互比較與咨詢，而非前段時間那樣的盲目下單。

當然，團長也不都是痛苦。比如上海本地有個名為「米莧」的蔬菜，在當了兩天團長為本地阿姨提供了菜品，收到「好久沒遲到這麼新鮮的『米莧』時」，還是收穫了滿滿的成就感的。

（孔月昕、馮曉亭、馬舒葉、侯燕婷、曹楊、閆俊文/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」ID:chaintruth公眾號）