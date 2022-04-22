甫接任全國工業總會理事長的苗豐強，於14日主持工總大會致詞時，分析產業界身處美中貿易戰，俄烏戰火、新冠疫情之多重衝擊下的自處之道，語重心長的具體提出五大建言。由於其中的第四點，建議台灣應重新打造成亞太營運中心，除了在第一時間產生強烈的「吸睛」效應，連日來也成為媒體熱議的焦點，認為重提此一在20多年前就曾提出且已失敗的老政策，只會讓人有不知今夕是何夕的感慨！

沒有錯，有關打造台灣成為亞太營運中心，其實是在李登輝擔任總統期間，於1995年經行政院會通過的具體前瞻性的公共決策。當時是著眼於台灣應掌握大陸改革開放後，快速發展之機，扮演東西方交會的中介者，成為東亞和歐美銜接的所在地，並具體規劃了包括製造、海運、空運、金融、電信、媒體等「六大中心」。

然而，正所謂計畫趕不上變化，變化趕不上領導一句話。就在行政院相關部會積極推動、落實「六大中心」的招商引資規劃之際，一年後李登輝總統於1996年9月在當時的國民大會演說時，卻針對從1987年恢復兩岸交流後，所引發的大量台商西進浪潮，無預警的提出「戒急用忍」的政策，使得台灣坐失扮演東西方交會銜接的中介角色，從而規劃中的「六大中心」自然也就只能以失敗收場了！

身為工總理事長的苗豐強，自然不可能不知道、不記得這段「歷史」。因此在致詞中重提亞太營運中心，自然也不會不切實際的認為台灣還有機會成為亞太地區的海運、空運、金融、媒體，乃至於電信中心。而是認為現在的台灣，不論在製造、技術，及產業供應鏈的垂直和水平整合均已形成，因此如果能在策略執行上，強化蔡政府的新南向政策，積極簽定區域FTA，並鬆綁各項法令規章，使台灣的經營環境更加健全，則新樣態的亞太營運中心目標，也將會更快達成！

除了解讀苗豐強理事長倡議政府應「重新打造亞太營運中心」的論述內涵之外，他的其他四點建言，即使未必具有特殊創意，但同樣還是值得包括政府體系，以及各行各業的正視與省思。

以第一點建言而論，苗理事長無奈的指出，既然通膨時代已經是確定來臨的事實，也就意謂著產業同樣也邁入「高成本時代」。從而業界想要發揮彈性應變的韌性，就必須提升生產效率、產能自動化，並積極朝數位轉型、提升競爭力，才能應付多變的大環境。

在和與會的工總會員互勉的同時，緊接著第二點建言「政府與民間企業須相互合作」，乍看之下似乎也只是缺乏新意的「老調」。但其重點則在於提醒政府部門在大力支持高科技發展的同時，也應兼顧下游的關聯產業，包括人才培訓及移工引進，才能讓產業結構更加均衡、多元，進而建構垂直與水平整合的長久生態系統。

進一步解讀苗理事長的此項建言，其實他所主導的聯華神通集團，本身就是屬於受到政府大力支持的高科技產業，但卻難能可貴的提醒主管部會同時也應兼顧中下游產業當前所面臨的經營困境。以面對產業製造營運必須限時達到淨零碳排的國際新趨勢下，在大型企業競相購買綠電憑證的同時，對中小企業而言，則連如何執行碳盤查，以及如何面對未來開徵碳費乃至於碳稅的應對，幾已成為驅之不去卻又束手無策的惡夢了！而政府的對策又在哪裡呢？

苗理事長緊接著提出的第三點建言，著眼於「持續強化供應鏈韌性」。明白指出，在兩岸貿易已佔台灣整體貿易逾1/4的當下，就業者的立場而言，自然能期待兩岸關係能有更多良性的互動與對話，以免誤判情勢。同樣的，這項建言也算不上新意，但老調重彈，反而凸顯業者的無奈與焦慮，就看蔡政府如何解題了！

至於第五點建言，期待政府與業者共同努力建立ESG體系，並推動循環經濟，以同時兼顧經濟發展與環境永續。這除了代表、反映工總的共識之外，更令人矚目的是，苗豐強理事長還主動提出，工總的最大資產就是有157個產業公會的大數據可提供政府做出最合宜的策略、使政策不只可以接地氣，同時也更能符合社會的期待與需求。

綜觀苗理事長的這五項建言，包括引發熱議的「重新打造亞太營運中心」，相較於過往其他公協會的建言只是單純的聚焦於期待政府減稅負、給優惠，而是從全局視野，提出對工總會員的自我期許，以及寄望政府能夠真正苦民所苦，提升政府與民間企業相互合作的量能。誠不知苗理事長的諄諄之言，行政當局是否只當作藐藐之言了！