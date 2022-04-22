俄烏開戰迄今本以為的閃電戰卻打成持久戰，似已變成困獸之鬥，放眼歐洲國家面臨能源、糧食以及收容烏克蘭難民的衝擊，還要對澤倫斯基的予取予求，提供源源不絕的武器和金援，根本就是賠了夫人又折兵，而這場戰役的幕後導演卻是嚐到甜頭、得了便宜，順勢擬定「先俄後中」的戰略部屬，步步進逼。

5月分拜登將啟程其上任美國總統以來首發亞洲巡迴演出，5月24日他要訪問日本，在日本召開一場美日印澳4國領導人峰會，檢視「印太聯盟」圍堵中國的向心力與行動力順道接見一下韓國新當選的總統尹錫悅，因為他應該是韓國歷任總統中有史以來最親美、配合度最高的。拜登還預計在5月12日到13日為亞洲之行暖身，邀請東協10國領導人到美國舉辦一場「10+1」領導人峰會，意與中國互別苗頭，這一切「重返亞洲」的舉措皆劍指中國，目標籌組「反中聯盟」。

然而，亞洲各國的核心利益並不一致，與美國的邊際效益也並非完全可以求同化異，拜登自以為美國隊長之尊即可一呼百諾，號令天下莫敢不從，未免太過自信且一廂情願。澳大利亞下個月就要舉行國會大選，保守黨形勢看似不妙，如果工黨上台，澳州總理換人，新總理的政策和現任莫里森差異甚大，不一定繼續以美國馬首是瞻，堅定「抗中」。還有印度，在對待俄羅斯的態度上與美國大相徑庭，更傾向與俄國同一陣線。

針對這次俄烏戰爭，東協態度也與西方國家有所不同，對於制裁、譴責俄羅斯的提案，東協國家要麼反對、要麼棄權，充分表現自主意識並與中國較為一致；唯一贊成譴責俄羅斯的新加坡，也不願意站隊到制裁俄羅斯的陣營中，保持距離、以策安全。今年G20峰會的主辦國印尼更明確拒絕把俄羅斯排除在外，表態邀請普丁與會。

何況東協「10+3」業已和中國大陸撤消關稅壁壘、建立共同市場，經貿關係如此緊密，立場和利益與美歐如此不同的東協，也沒有義務和意願配合拜登演出。美國在3月底要開一場和東協的「10+1」領導人峰會，不過最後東協9國都不克出席，唯一來的新加坡總理李顯龍講話還有些不中聽，直言美國要正視中國的實力。

台灣呢？拜登當然不會錯失良機大打台灣牌，畢竟本少利多，對美國又是百利而無意一害，在「一中政策」繼續挑釁中國紅線，在戰爭邊緣刺激北京方面。拜登此行，究竟能夠拉幫結派、有所斬獲；抑或趁興而來、敗興而歸，仍是未知數，但若一意孤行只想在亞洲興風作浪，淹沒中國，而非以亞洲各國自身利益為出發點加以斟酌考量，一昧強人所難，恐將鎩羽而歸。（作者為台灣青年聯合會理事長 ）

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