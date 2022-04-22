美國對中國大陸有關台灣問題的各種警告，近似恫嚇。美國財政部長葉倫，4月6日在眾議院金融服務委員會聽證上表態，稱美國已經在台灣問題上為中國畫出紅線。如果中國膽敢擅自改變兩岸關係現狀並採取無理方式解決台灣問題，美國必將以制裁俄羅斯的措施對中國發起攻擊。

美國參謀首長聯席會議主席密利，在4月7日聯邦參議院軍事委員會作證說，他相信中國相當認真看待在烏克蘭的許多教訓。最好嚇阻方式是確保中方了解，攻擊台灣是極難實現的目標。

俄國入侵烏克蘭，我們所聽聞到的訊息，幾乎一面倒同情烏克蘭，至於俄羅斯總統普丁所擔心的國家未來將處的可能困局，西方國家則裝聾作啞。客觀來看，這埸戰爭，最大獲益者就是美國，最大受害者就是烏克蘭 。俄羅斯原來以為三兩下就可以讓烏克蘭屈服的武鬥，沒想到面臨的是已接受北約盟國，訓練很久的烏克蘭部隊，以及不斷供應武器給烏克蘭的美國及若干北約國家。這次俄烏戰爭，俄羅斯採取的是炮轟軍事設施及軍火工業，連基輔機場都沒有去轟炸，主要水電設施也沒破壞，運用的是「圍城」策略，希望烏克蘭儘早坐在談判桌上。這個企圖看來是失敗了，因為美國不要烏克蘭和談，繼續拖住俄羅斯。

因此，普丁在無法令烏克蘭屈服的狀況下，可能就是不談也無所謂，先佔為嬴。根據外電報導，死守馬立波亞速鋼鐵廠的亞速軍團已遭受俄軍猛攻。俄羅斯估計煉鋼廠內有2500名烏軍及約400名外國傭兵。亞速軍團指揮官表示還有1000名馬立波平民。西方媒體表示，馬立波在一星期內將為俄羅斯佔領。同時，美國及其盟邦，因為供應烏克蘭軍火消耗了軍火庫中的大量彈藥。俄羅斯已經向美國及北約提出外交照會，警告向烏克蘭運送敏感武器是火上加油，可能帶來不可以預知的未來。

俄烏戰爭，何時結束，沒人料得準。但這場原不應該發生的武裝衝突，還是發生了，真的是世事難料，台灣朝野政客，在這場仍未結束的戰爭中，究竟看到什麼值得反思的問題，我們相信他們已經是心知肚明。不過從最近國內外的報導，我們則可以獲得一些結論。

一，美國在這場俄烏戰爭中，似乎獲得不少眼前的好處，至少在美軍撤出阿富汗八個月的短短時間內，又幫軍火工業找到大把訂單。烏克蘭戰場狂吸美國及北約盟國的大量軍火。其次北約國家也會仔細思考對俄羅斯和美國的互動關係，特別是俄羅斯和歐洲的能源關係。在可預見的未來，俄羅斯的現代化，可能因為美國的各種經貿、金融、科技的全面封殺而延宕若干時間。當然綜合國力跟著降低。然而對一個天然資源豐富、重工業堅實的俄羅斯來說，俄烏戰爭的總和損失，俄羅斯是承受得起。當然，我們也清楚，美國的圖謀是把烏克蘭當成俄羅斯的「越戰」，拖死俄羅斯。

二，最近西方媒體，特別是美國高官不斷放話。基本態度是中國大陸若以武力解決台灣問題，美國也會採取對俄羅斯的措施來反擊中國大陸。這種極不友善和不負責任的粗暴口氣，包括商務部長葉倫，最近的談話、國務卿布林肯、美軍印太司令部司令阿奎利諾、白宮國家安全顧問蘇利文等。最近， 4月14日晚，美國又來了六位參眾議員訪問台灣，再次強調台美關係「堅若磐石」。

美國這些很明顯的動作，台灣已有不少學者專家警告，美國企圖用言語和行動，刺激中國大陸對台灣採取激烈行動，美國企圖推動「台灣就是烏克蘭」的戲碼，正將台灣2300萬人捲入萬劫不復的戰火。想藉此拖住中國大陸，一筆勾銷大陸持有的美國一兆美元國債。最好造成兩岸激烈的軍事衝突，台灣打爛了，也沒關係。此外還有一個不知死活的小幫手日本，也在旁邊敲鑼打鼓。

美國也知道中國大陸是不會對台灣動手的。唯一可能就是台灣當局宣布台獨，這也是美國一直在掏空「一個中國」，向台獨傾斜的原因。美國同時鼓勵民進黨向大陸挑釁。如果台灣人傻傻的還是自挖牆腳，不知正陷入美國人的陷阱，那麼台灣就真的是烏克蘭了。或許有一天，美國人忍不住，宣布支持台獨，這可能性是越來越大，令人擔憂。

三，美國的參謀首長聯席會議主席密利表示，他相信中國相當認真看待烏克蘭很多教訓。這句話同樣適用在台灣，我們希望台灣民眾記取烏克蘭成為美俄戰場的教訓，不要把自己當成烏克蘭，任憑美國人把台灣民眾推入和中國大陸的武裝衝突，讓台灣變成烏克蘭般的慘狀。

美國政客的陰謀就是分化兩岸關係。抬舉台灣身價，說是民主開放、貶低大陸體制，說是專制獨裁？事實就是要兩岸「武鬥」。我們相信台灣握有若干權力的人士，應當很明白美國的企圖。

總之，幸好，台灣民眾眼前有一個活生生的例子，看到大國和小國的「武鬥」，看到虛情假意的美國政府和政客，清楚感受到美國對兩岸製造對立的漁翁企圖。台灣如何走？台灣是不是亞洲的烏克蘭？古人說得好「天作孽尤可違，自作孽不可活」，我們兩岸是「山川異域，風月同天」，台灣加油！（作者為中華戰略學會研究員）

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