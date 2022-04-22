最近疫情有越來越嚴重的趨勢，每天4、500的確診病例，我問疫情指揮中心陳時中指揮官：新冠肺炎疫情燒到何時？他說：6月底不會告一段落。

為了防疫，我們已經戴了2年多的口罩，以目前疫情的情況，各種防疫語言像是類普篩、全民防疫愛心篩檢、新台灣模式…不斷推陳出新。

其實，我認為，怎麼定義現狀，文字上的爭執沒有意義，重要的是要怎麼做？比如說：現在有這麼多學校因為疫情停課，遠距教學，各個學校都準備好了嗎？確診者的接觸者的接觸者，究竟要不要「自主健康檢測」？政府高官和一般民眾的標準是一致的嗎？

民眾需要的是一個清楚、明確的防疫指引。讓我們有所依循，大家一起配合才有效果。疫情資訊更需要正確、透明，指揮中心的統計數據，要有個算式、有個定義，才能依此掌握疫情的進度。

以下是我對CDC的5個疑問：

1、 超過50個突破性感染，究竟是怎麼統計出來的？境內、境外是一起算還是分開算？

2、 疫情再度爆發至今，總計有幾個突破感染案例？其中打1、2、3劑各為多少？第3劑的定義怎麼算？

3、 打過疫苗的重症比例？（1、2、3劑分別統計）

4、 死亡個案中，接種疫苗的比例？

5、 不同廠牌疫苗防護力之比較有沒有科學的統計數據？

還有，現在的疫苗政策為何？要不要永無止境一直打下去？或打到第三劑為止？疫苗夠嗎？採購計劃？或是摸石頭過河、「抄」前部署？（作者為立法委員）

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