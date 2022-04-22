「中美太空競賽已經開始」，這是新上任的美國太空總署NASA署長在美國國會作證時說的。他對「中國太空科技遠不如美國」的說法不買帳，認為美國必須要全力防止中國太空科技的超越美國。因為他說「中美太空競賽已經開始」是美國國會證詞，所以是認真的，但想要以此增加NASA的2023年預算到260億美元，也可能是動機之一。

既然說 「中美太空競賽已經開始」，中國大陸這幾年在太空科技的表現也的確是很突出，尤其今年(2022)，據新聞報導，2022年4月，神舟十三號載人飛船與中國空間站天和核心艙成功分離，3名太空人已安全返回地球，身體狀態良好，正在大陸的「航天員中心」進行飛行後恢復。神舟十三號太空人乘組在空間站組合體工作生活了183天，不僅刷新了中國太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄，也超過多數在國際空間站ISS停留過的宇航員。

據報導，今年(2022)中國大陸還將發射6次任務：5月發射天舟四號貨運飛船；6月發射神舟十四號載人飛船，會有3名太空人進駐核心艙並在軌駐留6個月；7月發射空間站問天實驗艙與天和核心艙對接；10月發射夢天實驗艙與核心艙對接，之後空間站的三艙形成「T」字基本構型，於2022年完成中國空間站的在軌建造，隨後還將發射天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船。

中國空間站完成(預計2022年完成)其在軌建造之後，它將轉入為期十年以上的應用與發展階段。在此期間，中國大陸的初步計畫是每年發射兩艘可以搭載7名太空人載人飛船和兩艘貨運飛船，並將相當程度的增加上行和下行的載荷能力。太空人將要長期在軌駐留，開展空間科學實驗和技術試驗，並對空間站進行照料和維護，同時還將研製新一代載人運載火箭和載人飛船，以期實現可以重複使用。

2023年大陸還計畫發射中國首個大型空間巡天望遠鏡，開展廣域巡天觀測，將在宇宙結構形成和演化、暗物質和暗能量、系外行星與太陽系天體等方面開展前沿科學研究，有望取得一批重大創新成果。

大陸稱要以和平利用、平等互利、共同發展的原則，所有和平利用外太空的國家和地區，共同開展更多的國際合作與交流，目前已有德國和俄國參與。

就在神舟十三號太空人乘組安全返回地球的同一天，中國大陸還連續在6個小時之內在不同地點發射了兩顆衛星: 大陸用長征3甲號運載火箭從西昌發射場發射了中星6D通信衛星，該星主要是用來對南中國海，東南亞，以及太平洋島國地區傳送並廣播高清無線電與電視節目的。該星是用來替代較早的中星6A衛星。

在6小時之後，大陸又從太原發射場用長征4丙號運載火箭發射了基於雷射的雷達衛星(叫做Lidar)，用以遙測中國大氣層的環境，全球氣候變化研究，穀物收成概算，和農業災害報警。

這些都是在同一天發生的事，相當程度地突顯了中國大陸的太空能力，中國科技總體實力還遠不比美國，但近十多年來的彎道超車，迎難而上，已然讓人看見許多驚人效果，例如近年來中國的高科技製造業的產值每年都在增加，今年一季度，中國的高科技製造業增加值同比增長了14.2%，假以時日，所謂後來居上，也是有的。既然NASA在美國國會說 「中美太空競賽已經開始」，想中美雙方都會努力以赴，免得落後於起跑線。

還是那兩句老話，台灣有不少科技是世界一流的，台商要在美國太空工程業務中分一杯羹，恐非易事，但台商在大陸的業務能享國民待遇，爭取大陸的太空工程業務，說不定是水到渠成的。

頗有盛名的台灣航太科技，可別輸在起跑線上。（作者為太空工程師）

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大陸神舟13號太空船16日成功返回地球著陸，圖為女太空人王亞平安全順利出艙。（新華社）

神舟十三號之一：載人太空船撤離太空站組合體。（央視新聞）