劉耕宏（右）和妻子王婉霏（左）近日在直播平台教大家健身。（圖／微博）

台灣藝人在大陸再創熱潮。上海在這波疫情下，大家都宅在家中，缺乏運動也缺少紓壓管道，此時愛健身的劉畊宏在抖音上開啟了直播，他的抖音帳號瞬間爆火，粉絲數字於數日內破兩千萬，「劉畊宏現象」成為疫情下一個新的話題，創造出不少「劉畊宏女孩」和「劉畊宏男孩」。

台灣藝人劉畊宏帶著家人移居上海，受到上海疫情影響也只能宅在家中，索性在抖音上開啟直播健身，自己動起來也鼓勵網友們在家動起來。打開抖音搜尋「劉畊宏」關鍵字，會發現到處都是「劉畊宏現象」，網友們把跟著跳的影片傳到平臺上，不僅讓該博主火了，更是讓劉畊宏更火了。再打開嗶哩嗶哩(bilibili)，不少博主把劉畊宏抖音上的短視頻或截取劉畊宏某段的直播視頻，搬磚與再製到其頻道上，關鍵字和流量加成的效益，讓「劉畊宏現象」更加火爆。

另外，抖音平台有「斗內」制度，依據媒體報導指出，某位身家百億的上海富二代，在某一場直播中送出40多的虛擬禮物「嘉年華」，該禮物一個要價3000多人民幣，約台幣1.4萬元。其實，直播中也還有其他網友們刷各種大小火箭的禮物，一場直播下來，收益非常可觀。

劉畊宏還帶熱台灣的流行音樂，他自創「本草綱目毽子舞」，讓周杰倫這首《本草綱目》又火了！上海疫情下的「劉畊宏現象」，再次突顯大陸市場的魅力所在。

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