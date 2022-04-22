拜登這下子面子丟大了，在此之前，以美國為首的西方盟友積極醞釀採取共同退場的外交手段杯葛俄羅斯，然G20在華府正式開幕，美國財政部長葉倫帶頭，在俄羅斯財長發言時起身離席抗議，原以為會有多國跟從，結果只有英、法、加拿大官員以及烏克蘭財長、歐洲央行行長等財經高層起身離席，其他國家根本不理美國那一套。

包括中國大陸、印度、印尼和南非等國家也在這場G20當中沒有採取離席動作，連日本這個美國的跟班也沒有站起來，代表日本出席會議的財務大臣鈴木俊一在隨後的訪問中解釋，他沒有離席，是為了留在會場對俄羅斯進行嚴詞批評。也算是對美國交了差！

離席抗議雖然只是一個動作，卻顯示了國際社會中的現實，美國在聯合國各項會議中連續被轟；連以盎格魯薩克遜民族組成的五眼聯盟步調也不一致；加上對盟友的背信忘義、見死不救、處處以美國利益為優先，美國在國際間的地位一落千丈，再也不像過去那樣能夠呼風喚雨、喊水結凍。

此次烏俄之戰，歐盟、北約以及各國之間互有盤算，不能只看到美國一國在耍老大、卻犧牲自己本國的利益，印度就是個典型的例子，連英國首相強生都跑去印度 促莫迪加入西方的反俄行動。拜登實應看清這一點。

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