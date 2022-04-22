相對於「1450」成為引以為恥的公費數字，差點成為又一經典極富政治指涉意含的「2880」，在總統蔡英文宣布特赦後，等於是親手「拆彈」解除了一場很可能到來的政治風暴。

回顧事因，陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被指控不當使用漢光演習加菜金2880元宴請民間人士，以不符加菜金使用目的，被依貪污罪判刑4年6個月定讞。因判決結果極具爭議，在朝野不分藍綠的奔走下，已朝再審方向為韓掘出一條司法救濟的臨時便道。

然而為何在再審有望之際忽然宣布特赦？想必執政黨高層不會不知此事並非單純僅是司法案件，一旦稍有不愼，輕乎此事可能會產生軍中集體對藍綠的政治偏好趨勢的可能，將使綠營好不容易因為二度執政漸漸取得較藍營為強勢的軍中政治影響力，轉而又消退瓦解，與其任由在野藍營借此事強力灌輸「國民黨比較照顧軍公教」的舊有印象，倒不如選在好時機，做個「順水人情」，何樂而不為？

再者，不無可能因為預期疫情在近日進入猛爆增長期，與其坐等大流行動搖民眾對綠營的執政信心，進而不利年底地方大選氛圍，倒不如在做順水人情之餘，夾帶轉移疫情焦點的動機，減少對年底選情的影響則是最重要的考量。

看到韓被蔡總統特赦，最不能接受的想必是前總統陳水扁。「平平是同黨」，居然還是在馬政府底下掙到保外就醫，而同黨的蔡英文任期都快結束「不特赦就是不特赦」，搞得陳前總統還要靠國會修法國務機要費「除罪化」、「溯及既往」才能面子、裡子都顧到。如此想來，韓豫平少將也該偷笑了！

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