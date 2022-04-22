華視新聞台才發生誤植｢台海戰爭｣及｢共軍襲台｣、「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，結果發現不僅如此，兩小時後華視新聞台再度出現「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹，市區交通大亂」等跑馬訊息。

一次出包可能真是工作人員疏忽、操作字幕不甚所致；再次出包，問題就不那麼單純了，一定要探究問題的根源。第一次說是消防演習或許說得過去，第二次呢？｢台北下起拳頭大冰雹｣、「巴士海峽發現石油｣，(還估算出蘊藏量100萬桶)，再加上｢大屯火山爆發，岩漿滾滾而下｣，這就太嚇人、太不可思議了，是誰編造的這些話題？為什麼要找這類素材？是故意嚇唬老百姓、製造民心不安或是其他目的？

不是懲罰相關人員就可了事，華視董事長、代理總經理雙雙請辭問題就解決了嗎？民眾的疑慮仍然沒有得到答案，公廣集團耶！又佔據了重要頻道，影響不可謂不小，而且這僅僅是被民眾發現的出包，是不是還有其他未爆彈隱藏在眉角處？這不是NCC或文化部就能解決，問題的根源呢？

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