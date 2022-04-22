華視新聞台連續出包，大概實在壓不住了，陳郁秀辭去公廣集團董事長之職、陳雅琳則辭去代理總經理職務以示負責。陳郁秀還寫了一封給所有華視員工的信，提到組織、設備和員工心態老舊，跟不上時代轉變的速度與潮流，才導致這樣的結果，她是為負責而請辭。

陳郁秀慚不慚愧哪？有功勞往自己身上攬，出了問題怪這怪那，給她6年時間了，還不夠嗎？她對華視是有功，搶得了52台黃金頻道，應該是可以好好經營，可是呢？看看華視新聞的收視吧！同時段中收視墊底，因為看的人少，是不是就輕忽了新聞品質了呢？連那樣離譜的字幕都打得出來，況且不只一次，足見華視上下根本沒人關心台內之事，國民黨時期也沒見華視出過包，何以改朝換代這麼多年了，內部人員也換得差不多了，才接二連三出現這些問題？｢跟不上時代轉變的速度與潮流｣是誰的錯呢？就算是改變不了華視的沉痾，那也是董事長的責任啊！

華視是官媒，每年領那麼多預算，搞出這種成績與笑話，下台不過剛好而已，實在不必推到員工身上。

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