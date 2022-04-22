俄烏戰爭的對日系統效應(system effects)正在逐步浮現。

2022年2月俄烏開戰以後，作為地方首長的東京都知事小池百合子罕見地對媒體表示，非常驚訝這種武力入侵他國的行為竟然還發生21世紀。這，恐怕也是很多崇尚和平主義的日本民眾的感受。日本《讀賣新聞》3月6日公佈的民意調查顯示，81%的日本民眾感到來自俄國的威脅。

曾在香港中文大學任教的思想史學者金觀濤教授曾提到，要理解一個時代，首先要進入這個時代的觀念世界。2022年爆發的俄烏戰爭，預示著國際政治在觀念層面即將發生質變。本次戰爭暴露的問題是，人不可救藥地會忘記或漠視歷史經驗，不再吸取20世紀兩次世界大戰的慘痛教訓。一些政治和學術精英的心態也似乎回到了19世紀，彷彿20世紀的災難從未發生過，缺乏最起碼的人文關懷和人道主義同情心。如果一個主權國家被核武大國侵略，手無寸鐵的平民在醫院和車站被屠殺，而聯合國卻對此無能為力且束手無策，那麼世界上每個國家，尤其是中小國家，都會感到不安，並轉向擴軍自衛，甚至發展核武。

在日本，一向主張自衛隊違憲的日本共產黨已開始調整黨綱，有條件地認可自衛隊存在的必要性。前首相安倍晉三在俄烏戰爭爆發後提出的「核共享論」(nuclear sharing)，就是在這樣的脈絡下展開的（詳情參見筆者4月初在海看刊發的文章：《核共享：烏克蘭戰爭的對日衝擊》）。然而，目前台上執政的是岸田文雄，烏克蘭戰爭對他來說到底具有什麼樣的政治意義？

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安倍和岸田的政治角力

按照過去的經驗，除了少數例外（如2001年的9.11事件），日本對國際重大事件衝擊的初期反應往往是被動和應付式的，所以切不可將中國的戰略思維方式照搬用來解讀日本，其結果往往可能過度解讀東京的動機。從日本內部來看，俄烏戰爭爆發僅僅1個月，有關未來安全保障戰略的討論在日本國內方興未艾，實際反映在國家戰略和政策層面尚待時日。這場國際衝突對日本國家安全戰略的滯後系統效應（delayed system effects）， 起碼要等到年末3份綱領性國家安全保障文件（包括《國家安全保障戰略》《防衛計劃大綱》《中期防衛力整備計劃》）修訂出台後才能看出端倪。從短期來看，俄烏戰爭目前反而先成為了自民黨內各個政治勢力的角力舞台。

2月17日，即俄烏戰爭爆發前，以安倍為後台的高市早苗在自民黨內政調會議上公開批評鴿派外相林芳正，對為何要在莫斯科意圖進攻烏克蘭的情況下繼續和俄方討論經濟合作產生質疑。高市的言論顯然是莫名其妙的。在日本，安倍和普丁之間親密的私人關係，路人皆知。2014年，俄國「吞併」克里米亞，安倍表面上和歐美一起譴責俄國，但不久後馬上給普丁留了一條活路，即在2017召開的「東方經濟論壇」上，安倍大談俄日遠東經濟合作，優先在能源和城市開發方面對俄提供協助，意圖借此解決北方四島問題和牽制中俄接近。本次俄烏戰爭後，安倍還在一個電視節目中回憶稱，普丁和他私下聊天時不只一次提到北約不守承諾不斷東擴，並在波蘭部署導彈防禦系統。安倍的解釋，彷彿是在為普丁辯護。高市對外相林芳正的指責的自相矛盾之處在於，為何當年安倍的親俄就不是問題，如今岸田和俄國淺談經濟合作就是罪過。

接著，2月27日，安倍和岸田的攻防從「核共享」論開始。本次安倍的「核共享」發言，可以說是繼2021年12月「台灣有事論」發言後又一次針對岸田政權的挑釁，意圖逼迫岸田認真思考日本國家安全。事發後，出身反核都市廣島的岸田在國會答辯中反覆澄清，「核共享」的概念和日本國內法理框架相違背，內閣將在堅持非核三原則的同時擴大日美兩國的對外嚇阻力。然而，以安倍為代表的自民黨黨內保守派對岸田的答辯尤為不滿，質疑他只考慮自身選區民眾的反核偏好，放棄討論關乎日本國家安全的政策選項。

岸田也不是省油的燈。過去幾周，日本對俄烏戰爭的官方立場，緊跟美國的對俄強硬態度，不惜驅逐俄羅斯在東京的8名外交官，並宣佈對俄展開全方位經濟制裁，這實際上是把安倍的親俄政治遺產一舉摧毀。果然，關乎岸田政治生命的內閣支持率大漲。《日本經濟新聞》3月28日公佈的民調顯示，岸田的支持率達到61%，提升6個百分點，67%的受訪者支持岸田政府在俄烏戰爭上的立場。

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切割對俄強硬立場和日本能源安全

當然，對俄強硬和日本的能源安全又是另一回事。2022年3月16日，日本東北對開海面發生七級地震，導致福島縣的火力發電站受損。一周後，東京電力告急，政府首次發出首都圈大規模停電警報，呼籲管區內的國民節約用電。這顯示了在國際能源價格飆升的背景下，日本的國家能源供應不穩。3月31日，岸田在眾議院表示，日本不會如歐美般退出位於俄羅斯遠東薩哈林的石油天然氣和北極的液化天然氣開發項目，顯示日本的能源安全政策不受日本在俄烏戰爭中立場的影響。

在岸田眼裡，實現長期執政是當前的首要政治任務。距離夏天的日本參議院選舉僅3個月，在俄烏戰爭問題上如何維持國家戰略利益，國內政治利益和國際人道主義三者之間的平衡，將是對未來岸田外交的重要考驗。（作者為日本早稻田大學國際教養學部準教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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