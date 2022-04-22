美國國防部長奧斯汀與中國大陸國防部長魏鳳和日前通話，雙方所釋出的一些訊息與現況若合符節，非常值得注意。

美方公布的新聞稿內容只有一段，52個字；其中重要的是清楚表示，此次的電話是日前美中領導人「拜習會」的延續，而相關內容則是包括美國與中共的防務關係、區域安全議題與俄烏衝突。外媒則是較清楚地表述了若干內容，包括北韓、中共在東海、南海的活動與在台海的「軍事挑釁」。

而中方所釋出的訊息則是首要在於「落實雙方元首共識」，並且要求美方要將「四不一無意」的承諾「落到實處」；而台灣問題無疑是其中的重頭戲。美方認為是接續了拜習會的對話，而北京卻順道進一步提出了拜習會中美方的承諾議題。

在拜習會後，美國眾議院院長裴洛西一度欲訪台北，後雖以白宮的意見而稱病染疫不克前行；但隨後6名美國參眾議員連袂來台，也給華府與北京間造成重大不快。

有意思的是，針對這兩次美方參眾議員的行動，美方內部的說法也頗為分歧。比較「正統」派的說法是，因裴洛西原就反中，復又強烈支持達賴，再加上她選區的加洲灣區華裔人多挺台，因此「只要有人告訴她，去台灣她就可以噁心（offend）到北京，那她就一定會去」。

但「正統」派也認為，雖然她位高權重，但並不能代表行政部門的態度與政策；所以北京不需要有強烈反應。這種說法無疑是美國傳統在外交運用上相當純熟的作法，利用美國三權分立的制度，把相關訊息帶到了，相關的支持態度也表達了，而行政部門的責任也撇清了。

其中，最有意思也是最引人爭議的說法是，華府主流意見是「美方並不認為蔡政府當前的相關政策是正在改變台海現狀」，所以北京對蔡政府的種種動作都是挑釁。

其實蔡政府當下的這些相關作法也並不新鮮，都是早在李登輝與陳水扁時代就做過的事，但在李登輝時代，華府的評價是「你們過去10年走的都是分離主義路線」；在陳水扁時代美方更是以「麻煩製造者」名之。只是現下美方的需求不同了，說法自然不同。還是小布希時代的亞太助卿凱利說得最好，「所謂的現狀，是由我們（美國）定義的」。

至於美方非主流派的意見就悲觀得多。他們認為美國拜登政府內部出現重大的分裂危機。即是，美國與中國大陸之間穩定架構的一腳─雙方的「戰略再保證」，在拜登提出後，卻遭到下屬單位的持續暗中破壞與不執行，所以只見架構中對中國大陸的另一隻腳─嚇阻。這種說法似乎與北京所公開提出的說法差距不大。而華府內部這種陽奉陰違的情況，也更因大家普遍認為拜登將是一任政府而擴大。

非主流派評估的最糟後果是，到了2024年，台北、北京與華府都可能因領導人更迭，或政府、政策的對抗性強化，而遭致不可測的後果。（作者為資深媒體人）