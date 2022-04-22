華視的烏龍跑馬燈真是一樁又一樁！20日一早才因為誤植「新北市遭共軍導彈擊中」等台海開戰快訊，引發各界譁然，除了驚動調查局與國安局介入約談相關人士之外，華視連發道歉聲明，召開自律委員會，對人員進行懲處，代理總經理陳雅琳錄製影片致歉亦向董事會自請處分。22日凌晨，華視緊急宣布，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙辭職，以示負責。

沒想到，隨後卻又被爆出20日的誤植事件不只一樁。在7點的整點新聞誤植兩岸開戰訊息後，在9點的整點新聞又再度誤植字幕，貼出「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等跑馬燈字樣。華視表示，「第二次」的誤植是因為製播同仁為了緊急製作道歉跑馬，而首度啟用特殊模板，導致試播字樣露出，將一併提出檢討報告。

一直以來，大家對公廣集團的期許頗高，但是，這幾年荒腔走板的事情卻比令人激賞的消息來得更多。公視去年6月遭駭客入侵，造成內網、郵件及公文系統全數癱瘓，而今年3月又被爆出公視新聞部、客家電視台及台語台，近5年約42萬筆新聞資料畫面，遭外包資訊公司人員全數刪除，雖然有許多已經找回，但估計仍有近8萬筆資料遺失，是近年來最嚴重的片庫疏失。如果再加上這次的跑馬燈失誤，就代表華視不到1年就有3次的重大缺失，公視董事長跟華視總經理為此請辭其實並不為過。

從責任歸屬的角度來說，力拱華視上架52台的NCC絕對脫不了責任。NCC本於權責是華視的監理機關，去年華視要上架52台時，NCC知道華視人力不足，便要求華視在未來3年內要將員工總數增至400人，第1年要增加197人。如今1年已期滿，華視做到NCC的要求了嗎？是否因為人力不足，導致層層審核與編播機制的疏漏，才有了一連兩次的嚴重誤植？

也就是說，如果NCC要求華視加強的營運計畫都未能補強落實，NCC對華視的監督力道是不是太過寬鬆，莫非是刻意雙標？NCC除了對誤植事件進行調查之外，也要檢視華視是否有落實上架時的營運計畫，才能看出華視內部到底出了什麼紕漏。

另一個有責任的就是文化部。雖然文化部長李永得已經道歉兩次，也要求華視不能再犯，但是作為公廣集團的上級主管機關，文化部每年挹注預算及高額計畫補助，卻好像只是一個「發錢的單位」，對公廣集團內容的品管幾乎置之不理。華視的錯誤疏失從硬體、軟體到這次的人為誤植，就像是鬆散的拼裝車，這些問題顯示出公視董事在「看守期間」對公司治理幾乎形同棄守。公視董事的看守卻不治理，再加上華視也只有代理總經理，對公廣集團跟華視的影響極為重大，但文化部對這樣的運作方式卻不以為意，文化部長絕對責無旁貸。

據報載，華視今年就要換照，預計在8月30日就會進行評鑑。如今，華視出了這麼大的紕漏，連續誤植新聞標題，內容還涉及國安敏感議題。同時，外界屢屢聯想到中天新聞台曾因新聞被NCC嚴格裁罰，甚至成為不予換照的理由之一。華視這次的錯上加錯，比中天新聞台嚴重得多，NCC會用同一標準檢視嗎？還是雷聲大，雨點小呢？NCC最好謹慎為之。（作者為國家政策研究基金會永續發展組副研究員）