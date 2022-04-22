BTM與NFT成為立委們的質詢焦點後，可以想見的是，行政院各部會官員正在積極研究區塊鏈與加密貨幣的新興趨勢！尤其數位發展部即將掛牌成立，過去很多沒有「主管機關」的數位產業與網路科技，終於可以在「天才IT大臣」唐鳳準部長的領導下，有機會成為護國群山。

只不過，中央銀行揣著不放的「數位新台幣」（CBDC），以及六都與各縣市政府朝思暮想的「地方貨幣」，目前都還在研議階段，還沒有明確推出期程。

「數位人民幣」過去兩年的交易額已達到412億台幣規模，尤其北京冬奧時，更是在短短10天內衝上86億台幣交易的規模。在俄烏戰爭後，俄羅斯被美國主導的SWIFT封鎖，在跨境金流與結算上一夕中斷，大陸勢必要建立更為獨立的人民幣結算網路，更要藉數位人民幣挑戰紙鈔美元的壟斷霸權。

雖然大陸的金融科技跑在前頭，但熟悉使用支票的美國社會也正推動「數位美元」的發展，美國總統拜登已在3月下達行政命令。美國財政部長葉倫明言，數位美元就是要讓美國人更輕鬆地匯款和收款，預計於2023年推出的「FedNow」平台，將能讓用戶隨時進行帳單付款、薪水支付和其他常見的金流轉帳。

關鍵在於，掛勾美元的穩定幣如USDT與USDC，總計市值已超過1300億美元。也就是說，美國聯準會再不加把勁，以後當所有美國人與全世界都以USDT與USDC流通時，這兩家民營公司就會成為新時代的全球央行。

兩年前，尚未更名的臉書公司企圖推出同樣掛勾美元的「Libra」穩定幣時，就被美國政府持續打壓，如今已胎死腹中。最簡單的推測是，當全球超過30億的臉書、IG與WhatsApp全球用戶，如果都習慣用Libra作為金流工具，聯準會的美元體系當然會被撼動。

大國的貨幣戰爭不停歇，小國如薩爾瓦多，則已經把比特幣當作合法貨幣，因此台灣政府未來的發展策略格外重要。大家都知道，央行當然不會躁進，讓數位新台幣有機會「領先」全世界，肯定要等到萬無一失，猴年馬月才會讓數位新台幣推出。

至於在前高雄市長韓國瑜任內，曾經轟動一時的「高雄幣」，還有達悟幣、新北幣、嘉義幣、台東金幣，各縣市的虛擬通貨與新型態電子支付生態，目標都要為在地商家與消費者創造新價值。為了探討台灣在金融科技的區塊鏈領域的發展前景，第六屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會，將在5月2日於台中長榮桂冠酒店舉辦，包括韓國瑜與超過30位產官學研領袖，將齊聚探討台灣的新興產業發展契機。

大陸的夢想是，一個中東人跟一個非洲人，未來都用數位人民幣進行交易。Meta公司創辦人祖克柏在元宇宙中的夢想，則是打造美國政府管不到、也不能管的新金融體系。那麼，台灣的夢想呢？（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）