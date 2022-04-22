「國營台鐵公司設置條例」草案21日起開始在立法院審查，台鐵工會與交通部之間幾乎是劍拔弩張、毫無共識，工會將為此在五一勞動節發動「以不加班方式集體休假」，讓五一連續假期的全台交通運輸蒙上陰霾。為打破台鐵陷入的營運、安全惡性循環，台鐵的改革是勢在必行，工會與其發動勞動節「不加班」、讓全民受損，不如正視公司化的必要，回到談判場中爭取員工權利。

台鐵人爭權益 回談判桌

工會與交通部的主要爭議點，就在被視為台鐵改革核心的公司化條例。工會認為交通部未事前與員工溝通，且對條例內容不滿，要求先撤回草案；交通部拒絕撤回以加強溝通取代，但溝通效果有限，日前部長王國材與工會溝通，結果不到1小時結束，雙方不歡而散。

工會繼續準備發動勞動節的「不加班集體休假」，而且號稱得到1萬2千名會員響應，工會更預告接著的端午節、中秋節及國慶日也將「合法休假」。王國材則是發出1封對台鐵員工「溫情喊話」的公開信，「期待所有台鐵人能秉持交通人樂於付出、志在服務的高尚情操，拿出最專業、最貼心的服務…」，至於是否能讓工會的「不加班」喊停，目前尚未看到跡象，但交通部已對勞動節疏運追加新措施以因應變局。

依照目前的情勢發展，最後的結果就是「雙輸」。台鐵作為主要的大眾運輸系統，連續假期不加班，當然衝擊全台運輸，政府一定是被罵到臭頭；但台鐵工會也不會有好處，因為台鐵無論是營運或改革，都需要社會支持。在連續假期發動「不加班」，其實擺明的就是拿民眾行的權利要脅政府，工會這種把自己的利益放在民眾之前的作法，未來要社會各界大力支持也難。當然，民眾與社會也是倒楣的輸家，因此最後是「三輸」的局面。

但這件事原本不該走到此一地步，因為台鐵改革應該是全民共識，即使是台鐵員工、工會也支持，因為沒有人希望看到台鐵繼續虧損、薪資福利差、行車安全問題不斷，工會反對的除了部分條例內容（如負債承擔等）外，也對交通部未事前與員工、工會溝通不滿，因此堅持先撤回法案，待與員工充分協商後再送審。

交通部未事前溝通，或許是犯了一個低級錯誤，或許是官員認為事前溝通也永無共識，不如先送再溝通，但無論如何，在法案未完成立法前，交通部就已開始溝通，工會與其計較於「是否事前溝通」的面子之爭，不如好好參與、爭取公司化後的員工福利，這才是真正影響台鐵未來發展與員工福利的關鍵。

公司化是必然 理性面對

工會在勞動節發動「不加班」，未來端午、中秋都可能如法炮製，結果能得到什麼？執政黨全盤掌控的立法院應該是「如期如質」通過法案；工會發動連假不加班，除了折損台鐵的信譽、營收，讓民眾抱怨甚至痛罵外，又得到什麼？

進一步言，面對台鐵改革與公司化，工會最擔心同時也最希望的，莫過於員工的工作權。這點非常容易理解，過去所有機構公司化或是公營企業民營化推動時，員工最重視以及工會首要的要求都是工作權的保障。然而，這次推動的台鐵改革只是「公司化」，距離民營化還有千百步之遙，甚至可能永遠做不到，工會有必要如此「深謀遠慮」，把一個可能非常久遠之後、甚至可能不會發生的問題，拿來當成現在的問題，結果讓台鐵永遠邁不出改革的第一步嗎？

雖然有部分人認為，當前台鐵最重要的是要強化管理與安全、提升企業化與效率等，而不是「公司化」，話說得似乎沒錯，但實務上，台鐵身為一個經營運輸事業單位，如果繼續維持現有體制，是交通部下的一個官僚機構或單位，甚至還不是一家公營公司，就很難做好管理等，這與台鐵人的好壞、表現關係不大，而是作為一個官僚組織的特性與必然結果。

因此，台鐵的公司化是必要也是台鐵改革的第一步，這一步不邁出去，談再多的安全、管理、經營都是枉然。事實上，台鐵公司化議題在20年前就提過也準備推動，惜因內部反對加上官僚怠惰，在出了幾次重大意外後才排上議程。

與此同時，其他諸多原先的官僚機構，包括電信、郵政到港務、機場等，早已公司化甚至民營化了，把台鐵遠遠拋在後面，工會如仍要反對公司化，恐怕只是更傷害台鐵。工會該考慮民眾權益取消勞動節不加班，面對公司化的必然發展，回到談判場中，為台鐵與員工爭取未來生存的權益吧！