蔡總統在臉書揭露新防疫目標是「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，「新台灣模式」就此誕生。但Omicron已在國內造成4死，所謂「重症清零」即刻破功。至於「輕症控管」，連居隔政策都一改再改，民調顯示8成民眾不清楚「新台灣模式」是「啥米碗糕」。這不是很奇怪？上月台灣疫情還曾「加零」，為何宣布新模式後疫情馬上陡升？是病毒突然肆虐？還是政府判斷錯誤？令人起疑。

台灣過去採「動態清零」，國門嚴檢、具體匡列與社區隔離雖仍造成800多個死亡案例，但相較其他國家算成功。至本月初，確診病例以境外移入為主，以台灣防疫經驗與醫療體系能力，保持「清零」問題不大，何患經濟民生受影響？

這就令人納悶為何政府此時決定「與病毒共存」？是因全球只剩老共堅持「動態清零」，我們不願與阿共仔為伍？還是看齊美、英、韓各國，不採「共存」凸顯自己落後？我們不信政府如此離譜，那麼，究竟是什麼原因呢？！

拿「群體免疫」來說，官員認為疫情達峰值後會出現斷崖式下降，這是哪來的科學根據？外界認為只要疫苗接種達一定比率，加上感染者痊癒後會有免疫力，就會形成群體免疫。但以英國高接種率來看，按理97%民眾都免疫了，何來至今每日確診數仍近2萬，每日死亡人數近700？

韓國近日宣布鬆綁邊境時單日確診數還高達28萬例，這或許是中央疫情指揮官陳時中宣告月底單日確診案例將破萬，且直呼累計確診破百萬「不是不可能」的原因。果真如此，民眾能承受得了？大家還要這政府幹嘛？

實在很詭異，面對病毒就該消滅。民進黨政府為了「與病毒共存」，還創造「新台灣模式」，這是拿人民生命開玩笑，一旦死亡人數大爆發，民眾唯蔡政府是問！