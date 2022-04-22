俄烏戰爭形成東西方集團性對抗情勢，多國政要和輿論開始把目光放到台海。有人認為美國應放棄戰略性模糊策略，明確宣示捍衛台灣，也有人認為美國對俄烏戰爭留一手，就是為了防備北京對台動武；甚至還有人想定台海之戰將使美國從超級大國淪為弱國，歷史學家將視為「美國滑鐵盧」。不管各界看法如何，從俄烏戰爭可知，戰爭是殘酷的，戰爭一旦爆發，沒有誰能夠逃離戰火的荼毒。

美版滑鐵盧避現台海

美國國會6人代表團訪台之際，日本前首相安倍晉三投書法國媒體，呼籲美國明確宣示捍衛台灣。法智庫研究員、前海軍潛艦艦長奧德林評論，認為美國不直接投入烏俄戰爭，是為保留軍力捍衛台灣，是向習近平釋放清楚訊息：不要攻擊台灣。

澳洲前總理陸克文在他新出版的《可避免的戰爭》一書中想定，美國時代可能會以這樣一種方式結束：大陸將某種挑釁作為藉口或被美激怒，策畫了對台動武。北京向台北發射大量飛彈，使得美國提供裝備的軍隊陷入癱瘓，隨後對沖繩和關島發起攻擊。

接著超過了20萬名的解放軍士兵，在台灣沿海20個不同的灘頭陣地登岸。美國潛艇擊沉了一些大陸軍艦，但不足以減緩傘兵和直升機的猛攻。逐漸大陸在激烈的戰鬥中占據優勢，改變了東亞的軍事和政治平衡。結果是美國世界超級大國開始淪落為弱國，台海之戰成為「美國滑鐵盧」。

戰爭是可以想定的，也可以做出各種模擬，「兵棋推演」原本就是模擬戰爭攻防的學問。只是再多的戰爭模擬，總會出現西方兵聖克勞塞維茨所稱的「戰爭迷霧」，在他的軍事理論巨著《戰爭論》中，克勞塞維茨寫道：戰爭是一個充滿不確定性的領域，軍事行動所根據的因素總有3/4隱藏在迷霧之中，迷霧帶來的不確定性或大或小。而戰爭迷霧的本質是獲取情報資訊的障礙，這一點無論過去還是現在，都一直存在。

就好像俄羅斯總統普丁，想定兩周內俄軍可以攻克基輔，迫使烏克蘭投降，根本沒有想到會遭到烏軍的頑強抵抗，以致打了50幾天，俄軍仍陷入戰爭迷霧中。普丁又發動第二波攻勢，希望占領烏東地區，並打通俄羅斯本土和克里米亞通道，並設定5月9日為「終戰日」，當天是俄羅斯慶祝戰勝納粹德國的「勝利日」。現實上，俄軍即使想叫停，但西方國家全力支援烏克蘭武器，烏軍越戰越勇，5月9日能否終戰，時間不在普丁手中，而是西方陣營是否堅定要讓烏克蘭贏得這場戰爭。

對台和平方略未改變

俄烏戰爭的情勢如此，台海若爆發戰爭，情勢會更複雜。中國軍力已今非昔比，台海問題又涉及美國在太平洋勢力範圍的消長。大陸和索羅門群島簽署安全協定，就讓美澳憂心忡忡，想方設法去阻撓，如果兩岸爆發戰爭，不是不可能形成美中「劃洋而治」的局面，美國願意冒讓出半個太平洋的風險嗎？理性決策者會為可能的戰爭作足準備，但也會窮盡洪荒之力避免戰爭，不要讓陸克文所稱的「美國滑鐵盧」之戰發生。中美兩國國防部長魏鳳和、奧斯汀20日通電話，正代表兩國管控風險的意願。

美國關心台海和平，北京並未改變對台和平方略，當今中美的問題是戰略互疑，需要重建互信，美國不會在台海打「美國版滑鐵盧」戰爭。陸克文新書的核心論點是：與中國爆發全面戰爭的後果嚴重得令人難以想像，習近平進取性世界觀不會消失，美國會很頭痛，美國需要動用所有聰明才智，才能控制這種痛苦。

所以，台灣最該模擬的是和平，而不是戰爭。戰爭可以想定，和平當然也可以想像。過去民進黨思考兩岸關係的和解之路，不管是否認九二共識，或者是互不隸屬的兩國論，都不是在尋求和平，而是徒增兩岸對抗。

抵抗不必然是勇者，和平也不代表「投降」，以烏克蘭戰爭為鏡，追求和平是台灣生存的最高價值，一旦對和平麻木，只聽信政客操弄戰爭、想定戰爭、模擬戰爭，而不想定和平與模擬兩岸和平，才是弱者的行為。