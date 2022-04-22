這是一期特別篇，今天我們來聊聊自己。

或許你曾好奇過，運營BB姬這個賬號的是一幫什麼樣的人，這到底是一個多少人的團隊，為什麼每天都能整出奇奇怪怪的文章，你們能養活自己嗎？

說實話，我從來沒想過要回答這些問題，因為在我看來，遊戲編輯的工作實在沒太多值得說的，門檻不高，平淡且枯燥，雖然運營公眾號吃力不討好，但也絕非高大上的腦力活動。

然而，最近情況發生了變化。BB姬團隊所在的上海，正經歷一段難熬的時期。

如果沒有疫情，我們大概會循規蹈矩地玩遊戲、寫稿子、互相開玩笑度過每個普通的工作日。但當吃飯生計、心態作息、週遭的環境都出現巨大的變數，我們被迫投身其中，在繼續遊戲之餘，也要直面生活中的困難。

這時我才意識到，過去被我評價為「平淡」的遊戲編輯日常，是不是過於奢侈了。反思接踵而至，雖然我們平時創作的是泛遊戲類圖文，但完成創作的並不是「身體裡遊戲的那部分」，而是完整的經歷著生活的人。隨著遊戲在生活中的比例搖擺，我們好像更接近於不把遊戲看成生活主旋律的「圈外人」了。

接下來，BB姬團隊的每個人會用一張圖、一段簡短的文字，描述自己近期印象最深的一個場景。它們有的跟遊戲有關，有的無關，但這都是實實在在的生活。

2022年4月，我們在上海。.

阿蒙：重生之我在上海當團長？這件事遠沒有聽起來這麼容易，特別是在一個常住人口不超過200人、平均年齡超過50歲的老破小住宅區。

為了吃上菜，我和兩位合租的姑娘決定組建一個互助群，至少得湊夠起送份額吧。但我們手機裡沒有任何一個住戶的微信，於是我們把群二維碼發送到了周圍超市群、肯德基優惠群、甚至是「上海遊戲人互助表」裡。

很顯然，此時在人口流動性非常大的老出租屋裡，每個人都成為了孤鳥，所以我們的互助群裡彙集了很多本不屬於我們小區的住戶。為了確保東西能送到每個人的手中，他們會打開窗戶拍攝下此刻空空蕩蕩的街道，試圖辨認大部隊的方向。

這也是在居住在弄堂深處的我們，時隔多日第一次看到家門口這條最熟悉的街道。

茱莉亞P：家在郊區，原本近兩個小時的單程通勤反而拉開我和疫情中心的距離，也有了時間沉靜下來。

通完沒通的遊戲，做做字幕組的活，又把快要遺忘的日語拾綴起來。時間是一種很奢侈的東西，想要的時候總是沒有，最後竟以這種意外的方式得到。

加鹽：好朋友聽說我被關在出租屋裡二十幾天了，以「為了我的精神狀態」為由，又攛掇大家搞了一波線上跑團，說是高強度聊聊天。

在這個團的背景裡，我們一行人來到泰國的一個度假小村，遭遇了各種奇幻的事件。我身為遊戲裡的意大利黑幫，也算是充分發揮了自己整活的特長。當時車卡（車卡：指創建自己的角色），意外搖出了很高的幸運值，儘管現實情況挺倒霉，但能擁有這群朋友，現在感覺真的很幸運。

合租鄰居分了一頓飯。（作者提供）

二色彩虹：吃了半個月泡麵後，一天晚上合租鄰居分了我一頓飯。這下同屋的六個人都知道，原來一開始我就只剩泡麵可以吃了，感覺他們看我的眼神發生了變化。

真新鎮小茂：想像中的居家辦公：想睡到幾點睡到幾點，想打遊戲就打遊戲；現實中的居家辦公：每天24小時高強度盯著各種團購群，因為長時間不能出門精神狀態疲憊不堪。

不過如果要說最近印象深刻的事情，反倒是我們小區居民「苦中作樂」的精神吧。大伙利用線上會議軟件，自己策劃舉辦了一場「雲端音樂會」，當時我點進去一聽，恰好放到激情昂揚的《國際歌》，一下子負面情緒被一掃而空。即使在這樣艱難的日子裡，也能找到一絲微光，是件挺好的事情。

可以正大光明吃老壇酸菜牛肉麵了。（作者提供）

怪物馬戲團：如果說這回有什麼正面的收穫，那就是可以正大光明吃老壇酸菜牛肉麵了。在「為了生存」這種崇高的理由之下，什麼腳踩啊，煙屁股啊，鬼畜二創啊……全都是可以忽視的。

算了不說了，再說下去，今天的老壇酸菜牛肉麵又得吐出來了。

試圖萌混過關。（作者提供）

晴兒（商務）：有只除了貓糧以外什麼都愛吃的貓主子是種什麼樣的體驗：每天都在「偷吃好不容易搶到的戰略物資」→「試圖萌混過關」中循環往復（本不富裕的家庭雪上加霜了

點點：沒法出門的日子裡，和朋友一起五個人在YY打老頭環。大家進度都差不多，都在為了打女武神努力著。一起在YY裡哀嚎、一次又一次的嘗試，共同努力，為彼此想辦法。不管是法爺還是近戰都在女武神（瑪蓮妮亞）那裡吃足了虧，聽他念了一遍又一遍「I am malenia . Blade of miquella 」。

不過好在最後大家都打過甚至通關了，一同見證彼此成為了艾爾登之王。有什麼單機遊戲能夠吸引這麼多朋友在同一時刻一起玩，又有多少時間可以讓我們這些平時非常忙碌人聚在一起玩同一款單機遊戲呢。雖然這段被關在家裡的時間真的非常難受，但我永遠也不會忘記有這麼一款出色的遊戲，以及和朋友們一起哭過笑過對著BOSS尖叫過的隔離時光。

結語：

蘇格拉底曾說，未經審視的人生不值得一過。後人常用這句話提醒自己，要敢於跳出慣性的生活視角，學會反思、質疑種種習以為常的事情背後，是否存在值得推敲的不合理之處。原本看似穩定的世界，天生就是我們應得的嗎？

放在我們這裡，「人生」「世界」太大了，就換成「遊戲生活」吧。答案顯然是否定的。

4月11日下午，我開了一個水果罐頭，邊吃邊刷微博，突然跳出來版號重發的消息。我馬上截圖，準備轉發到各個群，但在點發送的那刻我猶豫了一下。我不知道是否所有人都會為此感到高興，可能有人更擔心焦慮的是今晚吃什麼，版號有那麼重要麼，這是我之前從未想過的問題。

在居家的這段時間裡，我在朋友圈看到平時不怎麼曬遊戲的好友，通過玩遊戲調節心情，也看到了許多遊戲從業者，反而騰不出心力娛樂消遣。遊戲可能是出口，可能不是，這沒什麼大不了的。

而對於BB姬團隊裡的每個人，在一個相對艱難的生活階段，還要每天產出有趣的內容，寫下引起讀者共情的文字，並非易事，甚至還有可能是一種損耗。

但我們還沒有停下來不是嗎？希望陽光總在風雨後吧。

(Mikasa)

（本文來源：「BB姬」公眾號）