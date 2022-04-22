華視新聞出大紕漏，一連串誤報跑馬燈，一天連續兩次出包，低級錯誤接連發生，不但民眾恐慌，還驚動情治單位。更讓人無法忍受的，相較華視高層還知道請辭自劾，當初封殺中天，放行華視新聞台入主52頻道，一手催生今日亂象的NCC，難道不該為政策與執行失當、監管無為無能的嚴重錯誤道歉下台嗎？屢遭非議的NCC主委陳耀祥還繼續戀棧職位，或當作沒事一樣袖手旁觀嗎？

說實話，華視新聞台明顯出現內控失靈的重大問題，內容不實的報導已損及媒體最基本的正確性和公正性。華視高層先後請辭只是剛好而已，難不成出了這種國安等級的嚴重缺失，高層不負責，還想甩鍋基層嗎？更不由得讓人想到，當初硬要華視接手52新聞頻道，華視工會與線上記者都持反對態度，認為專業人力無從負荷？NCC卻堅持己見，連營運計畫書尚未變更核准通過即允許華視新聞台上架？NCC難道不該為此成敗及績效負責嗎？

更讓人匪夷所思的是，過往電視台無心疏失都遭NCC重罰，連主持人口誤將200萬斤文旦遭棄講成200萬噸，即使2分鐘後即更正仍被開罰100萬。甚至，NCC不惜背上打壓媒體，箝制新聞自由與言論自由的罵名，無視廣大消費者收視權益，也硬把中天新聞台撤照關台。如今，對於導彈攻台假消息，及連番荒誕訊息，這麼喜歡嗆「留校察看」的NCC竟這麼淡定、低調以對？

其實，NCC多標的態度，難道不是華視新聞淪落至今天地步的主因？人力不足，跟不上專業新聞台新聞質量要求的結構性等等問題，NCC曾督促改進，或有任何監管作為嗎？更別提前一陣子才發生的華視前總經理要脅立院黨團幹部將預算撤案的離譜行徑，NCC有提出任何規範，或要求華視反省改正嗎？

NCC既為電視台的監管機關，並有公權力在手，但面對各界抨擊華視亂象，為何始終假裝沒看到，完全不顧專業？這難道不是種護航嗎？不就讓人形成只要顏色對了，甚麼都可以的錯誤認知？冰凍三尺非一日之寒，欠缺了他律，也難怪華視的內控管理機制完全失靈，連起碼的競爭力都喪失了，新聞倒退嚕。這一次踩到紅線，真的讓人覺得意外嗎？

現在華視整組機器壞了了，螺絲掉滿地，國人皆知，絕不是一句行政疏失就能卸責。偏偏NCC不敢扛責，只說最重可罰200萬元？這筆公帑不還是民脂民膏在出？不又是打放水球？簡言之，難道華視董事長和代理總經理請辭就可以解決問題嗎？NCC的怠忽職守都不用負責嗎？真要如此，要這樣的獨立機關做什麼呢？既然沒有功能，NCC不如就廢了吧！（作者為立法委員）

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