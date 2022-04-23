1972年2月21日上午11點30分，美國總統尼克森乘坐的空軍一號飛機降落在北京機場。尼克森及夫人走下舷梯，向前去迎接的中國總理周恩來伸出了手。中美兩國領導人的手握在一起，結束了20多年的隔絕狀態，標誌著中美關係一個新時代的開始。（圖文：新華社）

進人70年代，國際形勢發生了巨大的變化。中美兩國領導人都認為有必要結束敵視狀態，實現兩國關係的正常化。

1969年1月尼克森就任美國總統後，主張利用世界上各種相互鬥爭力量的對立，以維持均勢，從而確保美國的新主地位。他希望通過改善對華興系來抗衡蘇聯，並謀求從越南脫身。中國與蘇聯關係惡化，蘇聯在邊境地區集結重兵，形勢咄咄逼人的情形下，也希望緩和同美國的關係以牽制蘇聯，同時也希望以此推動台灣問題的解決，完成祖國統一大業。

1969年7月，美國宣布放寬對中美之問人員往來和貿易交流的限制。1970年1月，中美大使級會談在華沙恢復舉行。1970年10月1日，毛澤東在天安門城樓會見了美國著名記者、作家史諾。12月18日，毛澤東再次會見史諾，表示 「如果尼克森願意來，我願意和他談，談得成也行，談不成也行，…當做旅行者來也行，當做總統來談也行。總而言之，都行。」

1971年4月，中國邀請在日本參加世界乒乓球錦標賽的美國乒乓球隊訪華，打開了兩國人民友好往來的大門。7月9日，美國總統特使季辛吉祕密訪華。7月16日（北京時間）中美雙方同時發表《公告》，宣布尼克森總統應邀於1972年5月前的適當時間訪問中國。

毛澤東與尼克森。（新華社資料照片）

1972年2月21日，尼克森到達北京，開始到中國的訪問。當天下午，毛澤東會見了尼克森。接著周恩來與尼克森舉行會談。28日，雙方在上海發表了《聯合公報》（又稱《上海公報》)。《公報》的主要內容有：雙方同意根據和平共處五項原則來處理國與國之間的關係。

關於台灣問題，中國方面重申：台灣問題是阻礙中美兩國關係正常化的關鍵問題，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國的一省，全部美國武裝力量和車事設施必領從台灣撤走；美國方面聲明：美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議。雙方還認為發展兩國間的貿易和進行科學、技術、文化、體育和新閘等方面的聯繫和交流是互相有利的，並同意為此提供便利。

《聯合公報》的發表是中美關係史上的重要里程碑，它標誌著兩國關係正常化的開始，為以後中美關係的進一步改善和發展打下了基礎。

中美關係緩和也促進了中日邦交正常化的進程。1972年9月25日，日本首相田中角榮在外相大平正芳陪同下訪問中國，受到毛澤東接見並同周恩來總理進行了會談。29 日，中日兩國政府發表聯合聲明，宣布自1972年9月29日起建立外交關係並盡快互換大使。同日，日本方面宣布斷絕同台灣當局的 「外交關係」。中日邦交正常化正式開始。

此外，70年代初以來，中國還掀起了同西歐（包括北歐和南歐）國家的建交高潮。同澳大利亞、紐西蘭建立了外交關係。同時與亞洲、非洲和拉丁美洲第三世界國家建立和發展了友好合作關係。

（作者為統一聯盟黨主席）

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