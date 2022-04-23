共軍於4月22日派遣殲-16機6架、運-8遠干機1架，前（21）日派遣空警-500機及直-9反潛直升機各1架分別在台灣西南與南方之我防空識別區邊緣活動。這是繼前（20）日派遣總計派遣11架（運-8遠干機1架、轟-6機2架、空警-500機1架、殲-16機7架）出現在台灣西南國際空域「擾台」後的延續。連續3日中共軍機頻密在此空域活動，軍事目的並不簡單。

首先，中共直-9反潛直升機是部署在海軍驅逐艦或護衛艦上，任務為協同水面艦船進行海空聯合反潛行動。由於是部署在水面艦上，所以我國防部即時動態新聞公布直-9反潛直升機活動區域、遠離沿岸基地等情況下，可想而知，中共海軍艦船一定在反潛直升機附近。

其次，中共自從3月1日運-8反潛機於南海失事後，對於其在台灣西南國際空域警巡是一大戰力減損。又逢美海軍海洋監視船3艘分別在南海、菲律賓以西海域與巴士海峽等進行水下探測任務。因此，共軍可能委派運-8遠干機或電偵機執行原運-8反潛機2/3航程的水面警戒任務，剩下往外延伸之1/3即由直-9反潛直升機或卡-28反潛直升機擔任近巴士海峽水下偵潛任務。

最後，由於近期美海軍海洋監視船3艘頻密地，分在海南島以南、黃岩島、巴士海峽進行水文探測任務。相信，此舉美軍對於南海至巴士海峽一帶水下礁岩、水深、水流等水文資料已有掌握，後續均可提供美軍核動力潛艦匿蹤進出「印太」戰略之戰略水道巴士海峽及南海水下安全活動的依據。

從近年中共嚴密偵監掌握美軍航母與核潛艦在印度洋、南海、太平洋的動態情資反應上展現積極的舉措觀之，中共海軍將調整在運用常態部署之驅護艦隻上的反潛直升機，頻密地在我防空識別區邊之台灣西南至南部國際海空域進行海空聯合反潛任務。

此舉，除彌補短期運-8反潛機數量不足以擔負廣大之近海防禦偵潛之外，亦可能考量未來此區域反潛任務，即由反潛能力強的054A型護衛艦（含）以上型號作戰艦擔任，並搭配艦載反潛直升機，有效偵察美軍核潛艦水下動向，並由運-8遠干機擔任海上警戒目標偵巡，有利於共軍維護領土主權。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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