外交部長吳釗燮對烏克蘭首都市長表示，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭「不僅對烏克蘭人民造成巨大傷害，也對國際秩序與民主社會造成嚴峻威脅」，宣布將轉贈台灣人捐款300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，總計800萬美元。

這種「大撒幣」的外交方式，就是咱們這位「斷交部長」的唯一專長了？800萬美金，相當於台幣2億4千萬，可以買入多少的疫苗、測試劑、口服藥？可以救助多少因為染疫而生活無以為繼的國人家庭？

為何把這一大筆錢送給與我國沒有邦交，與中共素來經濟軍事關係密切的烏克蘭？就只因為美國要求台灣捐錢，蔡政府不敢說不？

捐了大筆錢，烏克蘭並不會承認台灣，戰事結束後也不會對台灣感恩，反而得罪了俄羅斯，進一步把台灣列為不友善國家而實質進行抵制，台灣恐得不償失。台灣如此賠了夫人又折兵，究竟得到什麼好處？澤倫斯基會跟蔡英文視訊通話表示感謝嗎？

台資企業在俄羅斯做生意的，多如過江之鯽。 俄羅斯廉價但充沛的軟硬體人才，補足了台資企業最欠缺的人力資源。如今外交部公然在言語上討伐俄羅斯政府，根本就是鐵了心，刻意挑釁俄羅斯政府所能夠忍受的底線，這讓在俄羅斯做生意的台資企業，只能是啞巴吃黃連、有苦說不出。

這個蔡政府，除了一心討好美國之外，完全不顧台灣人自身的安危與福祉，也不在乎台資企業多年來在俄羅斯的大筆投資與已經佔有的廣大市場，實在是令人痛心到說不出話來！

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