烏俄之戰打到現在，不僅僅烏俄兩國兵疲馬困，周邊國家其實被美牽制，自己國內的情況也十分窘困，北約各國英、法似乎還在硬撐，歐盟主要大國德國，現在居然連洗澡都成問題。

美國要求北約對俄祭出制裁，減少對俄的能源依賴，結果出現電不夠用問題，除了發展玉米提煉工業用油之外，政府還建議減少開暖氣，冷的話多穿衣服、多騎自行車。其中，德國更進一步呼籲民眾減少洗澡次數，重點清洗4部位即可，即臀部、腋下、腳和腹股溝，德國醫生說皮膚有自我清潔的功能，似乎回到物資缺乏的二戰期間。

德國因為懷有屠殺猶太人的原罪，所以對戰爭行為始終盡量避免，烏俄之戰雖然同情烏克蘭，卻沒積極配合美國的制裁行動，開戰之初僅僅提供鋼盔、防彈衣等物資，拒絕向烏克蘭提供致命性武器，當然令美國不滿，身為北約會員國為了給美國面子，卻換來德國民眾洗澡只能洗4部位。

超市搶不到油、晚上只敢開一盞燈、洗澡不能洗熱水澡....，這些，拜登都看到了嗎？其實戰爭能否結束就在你一聲號令之下，為了天下蒼生著想，就少賣點武器，早點結束戰爭吧！

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