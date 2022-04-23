所謂「九二共識」是指在1992年經由香港會談及其後函電往來，所達成的非正式共識，到今年正好滿30年。但這個名詞首度被提出已經是8年後時任陸委會主委蘇起在2000年4月28日總統大選結束後政權移交前將「九二共識」與「一個中國，各自表述」連結，至今也即將滿22年。

不可否認九二共識確實為兩岸帶來近30年的和平與穩定發展，但民進黨一直不承認九二共識的存在，2016政權再次更迭，代表民進黨當選的蔡英文在就職演說中希望以「九二年會面歷史事實」取代九二共識 。到了2019年1月2日習近平在「告台灣同胞書」40周年演講中，同時提到九二共識與一國兩制，雖然演講稿中分屬兩段，但在民進黨及有心人操作下，使人誤以為九二共識等於一國兩制，在此之前香港反送中事件後，台灣民眾對所謂「一國兩制」信心全失，同時部分台灣民眾特別是年輕人對九二共識認為就是一國兩制。

國民黨在2020年大選落敗後，部分人士也認為九二共識必須調整。當時江啟臣提出「江八點」，期望以新論述取代九二共識，只是不但未獲的民眾支持，黨內人士也質疑是否放棄九二共識與一個中國理念？但隨著朱立倫上台江八點也就無疾而終。

2020年在洪秀柱參選台南市第六選區立委期間提出「憲法一中」概念，此前馬英九也多次在演講中提出，國民黨內部似乎也多次討論以憲法一中取代九二共識的可能性，但總礙於大陸方面及民眾是否能接受？無法向前跨出一步。

今年2月22日對於九二共識名詞的提出者蘇起也坦言九二共識的時代已經過去，主要是因為民進黨執政後，因為不認同九二共識的意涵，不會去實踐九二共識兩岸之間相關的協議，且九二共識這個名詞已經久遠了，年輕人都不了解它的意思。

筆者以為與其在九二共識周圍打轉，不如跳脫出九二共識的窠臼，尋找兩岸能接受（至少不會拒絕）的新思維。

其實長期觀察兩岸人士都有一個想法，要為兩岸尋求解套，必須要讓國內民眾及各政黨能接受，同時又能讓大陸方面不能排斥拒絕（或是勉強接受）。要解開這個結就必須先了解兩岸重視的核心價值是甚麼？其實在台灣民眾或各政黨間（如同民進黨的「台灣前途決議文」）都不排除一個中國的可能性，但是關鍵的是要透過民主方式讓民眾來決定；而大陸要求的是台灣方面必須堅守「一個中國」的底線，不允許台灣走向台獨。最大的歧異反而是「中華民國」的存在，大陸否定或避談中華民國的存在，民進黨口中的中華民國只是台灣共和國成立前借殼上市的名詞，而堅守中華民國的國民黨反而不知所措。

其實國民黨應該持中華民國的永續存在反而是可以建立各方最大公約數的作法。國民黨應提出確保中華民國永續存在的宣言與作法，這樣可以解除中國大陸的疑慮，國民黨或多數台灣民眾並無意走向台獨，而民進黨在現階段也不能否定中華民國。而確保中華民國的作法就在憲法的前言與總綱，必須堅守孫中山先生三民主義致力於民有民治民享的民主共和國。

近期兩岸關係學者邵宗海重提「海峽兩岸均堅持一個中國原則」是九二年兩岸香港會談的基礎，而趙春山也曾在3月提出「中華民國前途決議文」的建議，國民黨不妨依此建議提出「確保中華民國永續存在保證書」，讓大陸方面能接收到國民黨對一個中國的堅持，讓台灣民眾與其他政黨接收到國民黨對民主決議的堅守，或許重啟兩岸互動與交流可以在此尋求契機。（作者為退休教師、陳守仁孫學研究中心副研究員)

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