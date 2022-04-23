據聞為響應教育部所推動的「二○三○雙語教育」，爭奪教育大餅，所以不少高校也如火如荼的配合，執臺灣國文教育體系牛耳的臺灣師範大學國文系，竟然也想來個「東施效顰」，準備未來在系裡開設出18個學分的全英文授課課程。但面對來自教育界與社會的質疑，該系的老師徐國能特別強調，中文作品多是模仿，借鏡歐美作品思想與技巧，所以「想理解白先勇的《台北人》，不能不讀喬伊斯的《都柏林人》；要讀楊牧，也要從葉慈、艾略特等人著手。」全英語課程目標是希望國文系學生也能熟讀西方文學，並和中文作品比較、參照，讓學生理解創作的方法和原則。

甫一聽聞徐老師此番國文教育理念的讜論，實在令人不得肅然起敬。可是，靜下心來一想，這種試圖在大學生身上，來個上下五千年，東西十萬里的國文人才培育，實在令人啼笑皆非，我們的理由如下：

首先，大學的國文教育只有短短4年，試問究竟如何讓一位大學生能在區區數年內，能熟讀中國浩瀚如海的經典，又能兼顧西方諸多傳世經典。學生最後還能比較、參照，並理解文學創作方法。如此奇幻般的能力，莫說是學子，就算當今臺灣國文教授，幾人有此學貫中西的文學實力？若是真有這樣的學子，乃當今莎士比亞、曹雪芹等級的文學巨擘再世，諾貝爾文學獎的桂冠，自然也就不在話下。這種文學人才是文曲星下凡，又豈是庸俗的教育體制所能培養？更非我等平庸之輩所能造就？

其次，如果未來該系的全英語授課，無法達如同徐老師「征服全宇宙文學」的企圖心，則勢必會產生反效果，亦即4年學習的結果，該系學子的中國文學和西方文學造詣，恐怕都將是兩頭落空，僅是學得皮毛而已，更遑論理解中西方文學創作了！

復次，想要了解白先勇的《台北人》則必須先熟悉白先生所生存的大時代歷史，那是一個外省籍移居台灣的世代，《台北人》描寫的是一位落難到台灣的外省人故事。讀者若不瞭解那個離散且飄零的兩岸對抗世紀，就不能感同深受白先生的創作動機。質言之，國文教育與學術不能無限上綱，不能捨近求遠，更不能崇洋媚外，必須認識文學與自己家國歷史的關係，以歷史為背景，以文學為主角，而非要求學子們完成一些根本不可能達成的教育目標。吾人不妨再細問，《紅樓夢》或者是《都柏林人》，對白先勇先生文學創作的影響，究竟何者較大？答案恐怕也會不同於徐教授。

復次，試想一個教學場景，在某個美國大學的英語系中，也開設了18個全中文的學分，其所持理由和徐教授的完全相同，最終將會呈現何種教學成果？以全英文教授中國文學，甚至是臺灣的雙語教育，不但不符合學術原則，說到底更是一種崇美的心態作祟罷了。因為當今臺灣一切以美國為標準的媚俗社會，始終認為只有掌握美語，才能具有國際觀，才可與世界接軌。果真如此，超半個世紀以上，全民瘋英語的台灣，早就應該超英趕美了！果真能說英語就代表具國際觀，美國社會就不會出現有人竟然不知Thailand與Taiwan的差別；也不會相信川普的話，美國百姓就有人義無反顧地認為喝了清潔劑，即能夠對抗新冠病毒。也就不會有50%以上的美國人，相信人類曾和恐龍共存在地球上。質言之，在國文系追求以全英文教授中國文學，根本就是本末倒置的教育理念。試想，一位想對中國文學有興趣的臺灣學生，是否必須要先熟悉中文經典，行有餘力再學習西方語言與文學？反之，英語系亦復如此。否則國文系就不會惡紫奪朱，用夷變夏了，從而更加突顯了高等教育的殖民性格而已。

最後，順帶一提，這股雙語教育風也吹進了軍事學校，據聞軍方也正在大力推動雙語教學，準備和國際接軌，這實在訝異莫名，什麼時候以捍衛國家為職志，強調武德的軍人，竟然也另外要學習外語，而且還學好美語，才是一位好軍人。試想戰爭史上，世界一流的軍事國家，如德國，如俄羅斯，甚至是日本軍國主義，他們雖不懂英語，但卻也造就出令全球畏懼的軍事實力。質言之，是否懂得英語和臺灣軍人的保家衛國能力，實在沒有必然的因果關係。只是在這一波軍方學習英語的熱潮，究竟由誰從中撈取了民脂民膏，恐怕也是全民要關注的。

超過半個世紀臺灣教育當局，在島內積極進行美語教育。導致幾個世代以來，臺灣的莘莘學子竟然耗盡大半的青春歲月，目的只為了認識美語，並且不輸在起跑線。不過成效究竟如何，卻已引發了這塊島嶼裡有志之士的深切反省，是否有必要為了一項外國語文的工具，卻要學生犧牲有限的苦短人生，並且排擠對其他學科的學習，僅為了能掌握英語。由於當代的科技發展，可以輔助語言教育，讓學生藉由科技產品，快速了解外國語文，不必再如同過往的學習方式，所以當今國際社會已經有不少地區，例如中國大陸有政協代表，正式建議刪減英語課程，減少學生的學習壓力。簡言之，一股「去美語化」已然而生，例如大陸這次神州十三號的航行任務，全程都使用中文發音，不再以美語為馬首之瞻。可如今的政府，卻選擇反其道而行，鋪天蓋地的企圖推動一項夢幻式的雙語教育。在此，吾人建議教育當局，能回頭是岸修正這種不符國際教育潮流，甚至本末倒置的雙語政策。將有限的國家資源回歸到語文教學的本質，從而強化自己的本國語言與文學，才是務實的國語文教育。（作者為嘉義大學應用歷史學系教授）

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