上海疫情仍在高位運行，史無前例的封城還在持續，中樞要求進一步嚴防死守，誓將「動態清零」執行到底。對此，已經選擇「與病毒共存」的歐美國家很不理解，美國、法國、歐盟商會等紛紛質疑大陸過度防疫。正在從「動態清零」退縮的台灣，也看不懂大陸為何不惜巨大代價也要堅決撲滅疫情。實事求是地講，大陸至少現階段無法做到從容淡定地「與病毒共存」，全力以赴、堅壁清野是唯一的選項。

首先，Omicron看似威力銳減，但對脆弱人群的威脅仍然不可小覷。針對坊間沸沸揚揚的「大號流感說」，大陸疫情應對專家組組長梁萬年最近澄清道，「從病死率來看，全球的流感平均病死率為0.1%，而Omicron變異株的病死率是0.75%左右，約為流感的7到8倍，老年人群特別是80歲以上的老年人群病死率超過10%，是普通流感的近百倍。」。

上海本輪疫情爆發以來，一度死亡病例為0，重症也寥寥無幾，但情況在近期發生了變化。截至4月21日，上海已累計報告死亡病例36例，其中多數為60歲以上老年人，均合併有嚴重的基礎疾病，且疫苗接種率偏低。此外，上海的重型和危重型病例數量也在上升，其中伴隨基礎性疾病的老年感染者出現重症的風險較高。考慮到上海有500多萬戶籍老齡人口，一旦「動態清零」半途而廢，感染率和死亡率極有可能在短時間內飆升。再考慮到大陸老年人總數高達2.67億，二三線城市和廣大農村地區醫療資源遠遠不如上海，政府如果放任本輪疫情從上海擴散，後果不堪設想！

其次，「與病毒共存」並沒有許多人想像的那麼美好。近來，為了反擊「共存論」，大陸官媒將「躺平」的歐美國家當作反面典型，反覆「鞭屍」。雖然是立場先行的宣傳術，但也道出了許多觸目驚心的真相。比如，瑞典是較早採取「躺平」策略的國家，但「自然免疫」的結果是2020年瑞典新冠死亡率是鄰國挪威的10倍。英國於2月底宣布實施與病毒共存計畫，3月以來疫情便持續惡化，感染水平已升至歷史最高。更重要的是，「躺平」沒有帶來預期中的全面復工復產和日常生活正常化。英媒的一項調查顯示，有1/4的英國公司表示，疫情是企業員工短缺的主要原因之一。最近一位在華府工作的朋友跟我交流，稱儘管從3月份開始可以恢復線下辦公，但很多回到辦公室的美國同事因感染Omicron又被迫回歸居家工作。

最後，大陸對「動態清零」的解釋也在調整，如今更強調隔離管控範圍外的「社會面清零」。4月中旬，吉林宣布實現「社會面清零」，高層研判上海實現這一目標也指日可待。事實上，上海每日新增病例雖然還在2萬左右波動，但社會面新增病例只有3位數，嚴防死守已經產生成效。希望上海和整個大陸在付出慘重代價打贏疫情防控攻堅戰後，能夠加速推進重點人群疫苗接種和特效藥物的研發，不要浪費「動態清零」爭取到的寶貴時間。對於台灣來說，上海就是一面鏡子。台灣正邁向與病毒共存，這到底是因為Omicron防不勝防，還是當局無心抗疫了呢？