為呼應今年的地球日，也為因應全球供應鏈興起去碳化風潮，《時代雜誌》推出「地球資源有限公司」專題，封面照片是一棵綠樹破土而出，穿破公司會議桌，枝葉扶疏，衝向天際。

該主題報導認為從今而後，氣候戰爭已經從國家與政府轉往私部門，全球企業必須轉綠，成為生態企業（Ecopreneurs）。成功經營的商業密碼將大幅更新，會議室中的對話將添入全新詞彙；各公司高層多了一個新職稱，或許叫做「永續長」，或更直接透明─「零排部長」。

我在1990年投入「地球變遷」研究，一路探討地球的古氣候系統變遷，如今32年了，終於看到國際企業界在隧道盡頭帶來一抹曙光，人類的明天不再那麼晦暗不明。地球系統過去80萬年來在兩個氣候模式之間擺盪，如同一顆乒乓球在兩堵牆間碰撞，一堵牆是「冰期」，上面標示著二氧化碳濃度190ppm；另一堵牆是「間冰期」，二氧化碳濃度280ppm；地球氣候每10萬年來回彈跳一次，已經8個週期了。古氣候證據告訴我們：溫室氣體濃度扮演著「門神」角色，不允許地球越雷池一步。

兩百多年前，人類進入工業時代，大量燃用煤與石油，大氣中的二氧化碳濃度一路升高，到2022年的今天，已經來到415ppm，比地球原本正常狀態高出了48個百分點，地球系統已被踢出原本的楚河漢界，如同歧路亡羊，不知會滾落哪道山谷，前途未卜，去路堪憂。

亡羊補牢，時猶未晚之際，上千名企業領袖去年11月齊集格拉斯哥聯合國COP26氣候峰會，取代了「議而不決」的國家們成了主導者。他們完全有資格，因為2020的下半年加上2021年上半年，1年之間全球私人企業總共投入超過875億美金，投資風力及光能發電、電動汽車，投資更潔淨的煉鋁煉鋼與水泥廠、造林、更節能減碳的鍋具爐頭、各種負排碳技術。這只是一個開端，一切方興未艾。

根據「溫室氣體盤查議定書」，各類企業溫室氣體排放源可分三類，其中範疇一為該企業製程中的直接排放；範疇二為間接排放，來自所用電力、熱源與蒸氣的碳排放；範疇三來自價值鏈上的其他單位。以台灣為例，2020年排放第一名為台塑石化，第二名中鋼，第三名台積電。其中又以台塑的直接排放量最高，約2560萬公噸，約占全台排放量的1/10。而台積電的排放量約940萬公噸，其中有80%左右來自間接排放，是因為台灣電力供應多來自石化燃料，也難怪台積電拚命購買綠電，就是想降低範疇二的碳排量。

在台電一時無法提供低碳電力的現狀下，各公司自求多福首要在於盤查碳足跡、改善能源效率、加強廢棄物管理、投入循環經濟；中程目標則在於布局天然固碳標的，如造林（綠碳）、土壤儲碳（黃碳）、海洋儲碳（藍碳）等，這些都是私部門可以操之在我的生態轉型工具。（作者為逢甲大學創能學院講座教授）